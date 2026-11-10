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麥卡倫春宴系列迎最終章！紐奧良爵士風情入酒 全台好市多獨家開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Hill Spriggins的插畫細膩捕捉紐奧良的城市律動，呈現紐奧良與歲末迎新時刻所蘊含的喜悅、韌性與樂觀。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hill Spriggins的插畫細膩捕捉紐奧良的城市律動，呈現紐奧良與歲末迎新時刻所蘊含的喜悅、韌性與樂觀。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每逢歲末年初，世界各地都有不同的迎新傳統，麥卡倫推出「春宴系列The Finale」，為廣受喜愛的A Night on Earth年度限定系列寫下第五款暨最終篇章。走過前四款作品，系列最終篇章選擇以美國路易斯安那州紐奧良作為靈感起點，這座以爵士樂發源地聞名的城市，不僅擁有豐富的音樂與飲食文化，也以熱情奔放的節慶氛圍及緊密的社群連結聞名，成為這次創作的核心。

麥卡倫創意總監Jaume Ferras表示，「春宴系列」一路以不同國家的新年文化為創作主軸，此次選擇紐奧良作為終章，正是看中這座城市的創造力、韌性與人情凝聚力，希望透過藝術與威士忌的結合，為系列留下具有代表性的收尾，也傳遞迎接新年的喜悅與期待。

風味設計同樣呼應紐奧良鮮明的城市性格。「春宴系列The Finale」由麥卡倫釀酒大師團隊精心調和，選用美國雪莉橡木桶與歐洲雪莉橡木桶熟成的威士忌酒液。前者帶出較為甜美馥郁的風味，後者則增添果乾與溫暖香料氣息，透過兩種橡木桶特色的交融，呈現甜香、果韻與辛香兼具的平衡表現。

麥卡倫釀酒師Diane Stuart指出，團隊希望透過酒液捕捉紐奧良溫暖而鮮明的個性，因此特別著重柑橘、柔滑甜香與辛香料之間的層次變化，讓風味既保有麥卡倫經典的雪莉桶風格，也能呼應當地深厚的料理傳統與調酒文化。

實際品飲時，首先能感受到明亮的橙皮香氣，隨後肉桂、丁香與八角等辛香氣息逐漸展開。入口後，肉豆蔻、香草與杏仁果仁糖帶出柔滑甜感，搭配果乾及櫻桃的細緻果韻，讓整體風味更顯豐富；尾段則以甜美橡木與柔和辛香收束，留下悠長餘韻。酒液呈現自然黃銅金色，也讓人聯想到紐奧良街頭經常可見的銅管樂隊，以及這座城市深植日常的音樂文化。

除了酒液風味，包裝設計也是本次系列最終章的一大亮點。麥卡倫延續春宴系列與不同藝術家合作的傳統，邀請出生於紐奧良的視覺藝術家暨畫家Hill Spriggins親自創作，以三層式包裝呈現城市的音樂律動、街頭色彩與人群情感，將地方文化轉化為具有收藏意義的藝術作品。

外盒採用帶有畫布觸感的特殊紋理材質，搭配三幅不同主題的原創插畫，分別以紅、藍、黃三種色彩鋪陳。紅色描繪霓虹燈映照下的街道，傳遞夜晚的熱鬧與活力；藍色聚焦音樂與人群，呈現紐奧良緊密的社群情感；黃色則以匯聚的光芒象徵希望、傳承與新生，為整個系列畫下句點。

Hill Spriggins 分享，自己在紐奧良成長的經驗中，跨年夜始終與音樂、節奏及人與人之間的連結密不可分，因此希望透過這次創作，將城市獨有的聲音、色彩與珍貴回憶融入包裝，也藉此傳遞新年所代表的喜悅、堅韌與希望。

麥卡倫「春宴系列 The Finale」即日起於全台14家好市多門市獨家販售，並自即日起至11月22日於各門市提供試飲。從雪莉桶熟成工藝到紐奧良藝術創作，這款年度限定作品不僅為春宴系列完成最終篇章，也為歲末迎新的威士忌選擇增添話題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「春宴系列The Finale」外盒選用具有畫布觸感的特殊紋理材質，細膩呈現原創畫作的質感與獨特風格，透過藝術與威士忌的交會，向始終保有創造力的紐奧良致敬。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春宴系列The Finale」外盒選用具有畫布觸感的特殊紋理材質，細膩呈現原創畫作的質感與獨特風格，透過藝術與威士忌的交會，向始終保有創造力的紐奧良致敬。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「春宴系列 The Finale」最終章，以紐奧良為靈感，譜寫歡慶新年的非凡樂章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「春宴系列 The Finale」最終章，以紐奧良為靈感，譜寫歡慶新年的非凡樂章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

春宴系列The Finale」以明亮清新的橙皮香氣揭開序幕，伴隨肉桂、丁香與八角的溫暖辛香，映照紐奧良的飲食、品飲文化，以及歷久不衰的歡慶精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
春宴系列The Finale」以明亮清新的橙皮香氣揭開序幕，伴隨肉桂、丁香與八角的溫暖辛香，映照紐奧良的飲食、品飲文化，以及歷久不衰的歡慶精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「春宴系列The Finale」，酒液呈現鮮明的自然黃銅金色，呼應紐奧良極具代表性的銅管樂隊與音樂文化。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春宴系列The Finale」，酒液呈現鮮明的自然黃銅金色，呼應紐奧良極具代表性的銅管樂隊與音樂文化。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫攜手紐奧良藝術家Hill Spriggins為「春宴系列The Finale」創作藝術包裝，重現城市律動與新年記憶。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫攜手紐奧良藝術家Hill Spriggins為「春宴系列The Finale」創作藝術包裝，重現城市律動與新年記憶。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫釀酒師Diane Stuart表示，「春宴系列The Finale 」的風味，捕捉紐奧良獨有的溫暖氛圍與鮮明個性。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫釀酒師Diane Stuart表示，「春宴系列The Finale 」的風味，捕捉紐奧良獨有的溫暖氛圍與鮮明個性。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「春宴系列The Finale」悉心挑選兩種雪莉橡木桶熟成的酒液，打造出一款充滿活力、和諧平衡且風格鮮明的威士忌，映照紐奧良歷久不衰的歡慶精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「春宴系列The Finale」悉心挑選兩種雪莉橡木桶熟成的酒液，打造出一款充滿活力、和諧平衡且風格鮮明的威士忌，映照紐奧良歷久不衰的歡慶精神。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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