和牛三重奏、提燈牛肉捲！禪院壽喜燒「松阪牛雙人套餐」每日限量3組

二本松餐飲集團旗下「祇園・禪院壽喜燒專門店」首度引進日本三大和牛中的「松阪牛」，自即日起推出全新「禪院松阪牛雙人饗宴」，內含提燈鳥巢牛肉捲、松阪牛壽喜燒三重奏等品項，讓民眾盡興享受松阪牛的細緻滋味。

「松阪牛」以細緻油花與甘甜肉質著稱，深受許多饕客喜愛。禪院本次以整頭購入的方式，引進日本三重加藤牧場的A5等級松阪牛，飼育期達34個月、肥育超過700天。「禪院松阪牛雙人饗宴」特別首創「提燈鳥巢牛肉捲」，選用松阪牛紐約客部位，經薄切炙燒後再捲入牛蒡絲、日本大蔥絲，以及被視為串燒界珍品的「提燈」。上桌後，再灑上白雙糖炙烤，並淋上點火威士忌，兼具視覺與味覺的多重享受。

「松阪牛壽喜燒三重奏」以3大精選松阪牛部位搭配3種日本糖，展現松阪牛的多重風味。第一吃選用厚切2公分的沙朗部位，香煎後再裹上薄脆的中雙糖衣，並搭配溏心烏魚子享用，一次擁有海陸鹹鮮。此外，還有「翼板」與「肩捲心」兩種部位，透過壽喜燒手法呈現柔嫩的和牛本質。

同時雙人套餐中，還安排日本海膽烏魚子粉豆腐、帝王蟹茶碗蒸、廣式和牛叉燒、現刨法國黑松露滑蛋蓋飯、玉露鮑魚湯等不同菜品，全套13,880元，每日限量3組。

廣式和牛叉燒。記者陳睿中／攝影

「松阪牛壽喜燒三重奏」吃得到厚切2公分的松阪牛沙朗部位。記者陳睿中／攝影

提燈鳥巢牛肉捲。記者陳睿中／攝影

禪院新推出「提燈鳥巢牛肉捲」。記者陳睿中／攝影

禪院以整頭購入的方式，引進日本三重加藤牧場的A5等級松阪牛。記者陳睿中／攝影