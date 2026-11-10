SOGO周年慶正面迎上股災 百萬大單、民生超市雙頭衝「K型消費」超顯著

遠東SOGO台北店周年慶開打後遇上台股單日盤中最大跌點、狂瀉3737點，也是SOGO開業39年來周年慶首次強碰股市災情，SOGO總經理吳素吟坦言：「有嚇到」，直接衝擊周年慶首二日來客數、交易數，像是全客層的忠孝館頭兩天人潮就少兩成，幸好國安基金進場護盤止跌回漲，上周六日周年慶人潮回籠、業績回補，接下來二波周年慶透過雙11特惠、買1送1等加碼，要讓業績急起直追。

日前股災時間點剛好與SOGO台北店周年慶正面迎上，讓周年慶一開始就遇上大魔王呈現苦戰，但SOGO觀察，高端買氣還是很穩，像是復興館首四日人流雖然少了11%，但客單反而提高13%，珠寶腕表等保值產品業績也很好，精品成長8%。忠孝館精品Ferragamo帶頭成長60%、精品旅行箱RIMOWA成長30%，黃金商品首四日百萬大單有30筆，丹普百萬電動床、寬庭百萬雁鴨被都有客人買單。

民生必需品的超市也是人聲鼎沸，周年慶期間忠孝、復興超市均成長14%，合計兩館超市一天可進帳1,800萬業績。影響衝擊最大的是中間那塊，「K型消費」更明顯。另外，周年慶期間忠孝館跑鞋賣出3千多雙，隨著天氣轉涼，保暖外套每天賣出500多件。

SOGO認為，這次股市震盪影響較多的是消費者心理，而不代表消費者沒錢，隨著股市回穩，加上天氣變冷的換季需求，都是激勵接下來周年慶的利多因素。

11月11日至11月16日周年慶二波兩館再加碼祭出優惠彩蛋，忠孝館推出黃金手機貼片、人氣美妝保養、鞋包商品1,111元優惠價；同步搶攻保暖經濟，精選百款男女大衣外套5折起優惠，電暖器、除濕機最高回饋30%。復興館推出超值買1送1大放送，囊括彩妝保養、流行女鞋、運動男裝、家電寢飾、超市與主題餐廳。

忠孝館ONLY SOGO VORNADO遙控數位渦流循環電暖器原價8,080元，特價5,840元，限量30組贈收納袋。圖／SOGO提供

忠孝館ONLY SOGO蘭蔻小黑速PRO組價值10,630元，優惠價4,185元，限量50組。圖／SOGO提供

忠孝館雙11特惠，今生今飾黃金手機貼片原價1,380元，特價1,111元，共限量20份。圖／SOGO提供

復興館11月12日限日搶購，ZWILLING STAUB晨露綠鑄鐵飯鍋20cm＋矽膠鍋把手(2入)＋兔型鍋蓋頭原價15,968元，特價5,999元，限量20組。圖／SOGO提供

復興館買一送一，GIORGIO ARMANI高訂完美絲絨水幕斯粉底PRO 30ml，優惠價2,565元。圖／SOGO提供