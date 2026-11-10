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星巴克耶誕盲盒開賣！Bearista小熊5款造型曝光 還有隱藏版
耶誕交換禮物還沒想好要送什麼？星巴克今年把人氣Bearista小熊變身冬日限定收藏品，推出「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」，今（10日）起登場，將馴鹿、雪球、滑雪、冬季毛帽等冬日元素融入設計，另有一款神祕隱藏版，5款造型採隨機盲盒方式販售，每款1,380元，讓交換禮物多一分開箱期待。
這次Bearista小熊換上冬日新裝，4款公開造型各有特色。「馴鹿」以經典耶誕元素搭配琥珀色杯身，營造節慶氣氛；「雪球」以雪白色調及雪花點綴，呈現冬日雪景；「滑雪」結合繽紛色彩與活潑造型，展現戶外冬季活動的趣味；「冬季毛帽」則讓小熊戴上保暖帽子，模樣療癒可愛。
除了造型設計，杯款也加入冷變視覺效果，隨著冰涼飲品注入，杯身將呈現變化，讓日常使用多了趣味。玻璃TOGO冷水杯容量591毫升，兼具實用性與收藏特色。
此次系列另一大亮點是神祕隱藏款，連同4款公開造型共5款，全部採隨機盲盒形式推出，購買前無法指定款式。
星巴克「驚喜盲盒小熊玻璃TOGO冷水杯」同步上市，容量591毫升，單款售價1,380元。
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