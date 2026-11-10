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樂天市場雙11推限定驚喜！Kobo電子書一日限定75折 桃猿福袋限量開搶

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
樂天市場雙11再推限定驚喜，包括Kobo電子書限時75折、桃猿福袋限量開搶。圖／樂天市場提供
樂天市場雙11再推限定驚喜，包括Kobo電子書限時75折、桃猿福袋限量開搶。圖／樂天市場提供

樂天市場雙11購物節即將進入最後高潮，集結集團生態圈核心資源，祭出多重限定好康，包括「樂天Kobo」於11月12日前祭出彩色電子書閱讀器「Libra Colour」95折、11月10日Kobo電子書限時75折、「樂天桃猿」11月11日上午11點11分推出限量1,111元驚喜福袋，為雙11再添話題。此外，雙11接力推出3C數位商品限時94折起，精選遊戲娛樂、AI穿戴裝置等科技新品，APP購物最高享11%點數回饋，搭配優惠券最高現折300元、全家取貨滿199元免運等多重優惠，申辦玉山U Bear信用卡並完成指定任務，最高更可享43%現金回饋。

樂天Kobo即日起至11月12日推出人氣彩色電子書閱讀器「Libra Colour」享95折優惠，購買全系列閱讀器再送500元購書金。11月10日更將祭出限時24小時的「Kobo電子書75折」，搭配11%點數回饋超強優惠，無論是升級閱讀裝備或擴充數位書庫，正是以最優惠檟格人手知識的最佳時機。

樂天桃猿雙11活動推出11%回饋、指定商品限時79折，多款應援配件受到關注，從猿氣吊飾到DINOTAENG主題手提包，展現IP聯名與球隊周邊的魅力，最新上市的2026年度獎項系列及陳冠宇個人紀錄達成系列商品更獲得球迷爭相收藏。其中，最受期待的11月11日限定活動，將於當日上午11點11分限量推出1,111元驚喜福袋，同日也推出「福祿壽搖頭公仔」限定價1,111元，整組帶走更下殺6.3折，讓球迷把握機會收藏限定好物。

在3C數位領域，樂天市場鎖定AI穿戴裝置與熱門遊戲設備，自11月10日起精選話題商品祭出限時94折起，特別推出任天堂人氣遊戲《薩爾達傳說：時之笛》與「NS2 Pro控制器－薩爾達傳說40週年紀念版」，為遊戲玩家帶來收藏與遊玩新選擇。此外，喜愛戶外拍攝的消費者則可關注記錄精彩瞬間的DJI FLIP空拍機，走在科技尖端的「Even Realities AI眼鏡G2」、動漫迷必搶的TAKARA TOMY「新世紀福音戰士EVA聯名戰鬥陀螺」亦同步登場。搭配樂天市場雙11活動APP購物最高11%點數回饋。

●附註：詳細優惠活動內容以官網、APP公告為準。

樂天Kobo即日起至11月12日推出人氣彩色電子書閱讀器「Libra Colour」享95折優惠。圖／樂天市場提供
樂天Kobo即日起至11月12日推出人氣彩色電子書閱讀器「Libra Colour」享95折優惠。圖／樂天市場提供

NS2 Pro控制器－薩爾達傳說40週年紀念版。圖／樂天市場提供
NS2 Pro控制器－薩爾達傳說40週年紀念版。圖／樂天市場提供

新世紀福音戰士EVA聯名戰鬥陀螺。圖／樂天市場提供
新世紀福音戰士EVA聯名戰鬥陀螺。圖／樂天市場提供

任天堂人氣遊戲《薩爾達傳說：時之笛》。圖／樂天市場提供
任天堂人氣遊戲《薩爾達傳說：時之笛》。圖／樂天市場提供

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