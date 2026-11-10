搶攻竹科高消費力！遠百竹北5周年慶滿千送百 拚12億業績

遠百竹北瞄準竹北及竹科高消費力客群，迎接5周年慶，喊出挑戰12億元業績目標！11月12日至29日祭出滿千送百、指定銀行刷卡禮及會員點數回饋，集結超過512款化妝品特惠組，搶攻竹科家庭與年底購物商機，力拚周年慶買氣。

遠百竹北表示，今年周年慶自10月31日起開放預購，涵蓋美妝保養、流行服飾、國際精品、大家電及保健器材等品項，透過滿額贈與刷卡優惠，吸引民眾把握年度採購檔期。

美妝部分集結超過512款、1萬3300組化妝品特惠組，化妝品及內睡衣單筆消費滿2000元送200元，首12日滿1萬元再加送200元；百貨服飾當日累計滿5000元送500元，滿5萬元再加送600元。

國際精品首12日單筆滿1萬元送1000元，滿10萬元再加送1000元；大家電當日單筆滿1萬元送1000元，保健器材單筆滿5000元送500元，提供不同消費族群選擇。

刷卡優惠方面，持指定10大銀行信用卡，全館單筆分6期消費滿6000元送200元、滿1萬元送400元；數位3C含APPLE專櫃單筆分6期滿1萬元，再送500元，數量有限。HAPPY GO會員也可持卡及身分證件，以200點兌換100元紅利券。

此外，11月12日至15日推出開門排隊禮，每日開店前出示HAPPY GO卡的前100名顧客，可依序領取湯姆熊代幣10枚、新葡苑奶皇包、撒隆巴斯及Red Bull能量飲，每人限領一份。

全館滿額贈則自11月19日起，遠百APP金級會員憑當日單筆滿2000元發票，可兌換手把式漸層杯；11月26日起改贈掛勾式漸層自動摺傘，兩波各限量800份，送完為止。

為迎接周年慶，遠百竹北也舉辦聯合激勵早會，由遠東百貨北區副營運長許俊明勉勵專櫃人員，並表揚全台成長最高3大業種的品牌代表，期盼透過周年慶優惠帶動買氣，挑戰12億元業績目標。

遠百竹北5周年慶將於11月12日登場，推出滿千送百、刷卡禮等多重優惠，搶攻年底消費商機，挑戰12億元業績目標。圖／遠百竹北提供

遠百竹北5周年慶將於11月12日登場，推出滿千送百、刷卡禮等多重優惠，搶攻年底消費商機，挑戰12億元業績目標。圖／遠百竹北提供

遠百竹北5周年慶將於11月12日登場，推出滿千送百、刷卡禮等多重優惠，搶攻年底消費商機，挑戰12億元業績目標。圖／遠百竹北提供

遠百竹北5周年慶將於11月12日登場，推出滿千送百、刷卡禮等多重優惠，搶攻年底消費商機，挑戰12億元業績目標。圖／遠百竹北提供