「全家」攜陳耀訓推「真」酸種熟成軟歐！指定暖心茶飲限時第2杯8折

近年大眾對飲食健康關注日益增高，愈加重視品質與日常飲食控制，天然發酵、講究工藝與原料特色的「酸種麵包」蔚為風潮，成為烘焙專門店人氣品項。全家便利商店攜手世界麵包大賽冠軍陳耀訓，推出「熟成酸種藍莓軟歐」、「熟成酸種洛神軟歐」兩款特色酸種麵包，其有別於許多市售「速成酸種粉」麵包，而是比照烘焙專門店自行培養魯邦菌種，並透過長時間低溫發酵，帶出彈性口感與天然酸香，成為便利商店首見的「真」酸種麵包。

「全家」為滿足消費者兼顧美味與飲食管理的需求，先後推出全穀麵包、石臼軟歐及減糖麵包等多元商品線，今年5月推出「減糖烘焙」系列，冠軍單品「焙煎小麥鹽可頌」每月銷售超過10萬顆。瞄準近年「酸種麵包」熱潮，「全家」再度攜手世界麵包冠軍陳耀訓，從「原料」、「技術」二大面向著手，不僅引進與「陳耀訓・麵包埠」店內同款麵粉培養天然魯邦種，歷經長達36小時的低溫熟成發酵，並透過手工輕柔排氣、揉摺與手拍整型，將傳統硬歐改良為適合便利商店存放、卻保留天然不規則氣孔與空氣感的酸種軟歐麵包，打造與市售「速成酸種粉」麵包截然不同的Q彈咀嚼口感與淡雅酸韻香氣。

此次推出的兩款酸種軟歐新品皆取得 Clean Label 潔淨標章認證，以簡單純粹的配方展現食材原味。首推果香與奶香交織的「熟成酸種藍莓軟歐」（售價52元），麵糰揉入藍莓果粒，內餡選用澳洲奶油乳酪拌合蜜漬藍莓果醬，細緻滑順的乳酪與微酸果醬和麵體的淡雅酸韻完美交融；另一款充滿在地秋冬風情的「熟成酸種洛神軟歐」（售價52元），於麵糰中加入甜菜根粉帶出微粉色澤，內餡選用台灣洛神花熬製的蜜漬果醬，經陳耀訓師傅悉心調整酸甜比例，讓洛神花的果香更加柔和順口。

「全家」11月11日起正式開賣「熟成酸種藍莓軟歐」、「熟成酸種洛神軟歐」，不僅有搭購指定飲品69元的超值早餐促優惠，11月11日當天更將於會員APP推出買一送一限量搶券活動。

受東北季風影響，氣溫有感下降，「全家」同步祭出多重秋冬暖胃飲品優惠，會員APP「優惠趣」即起至11月11日推出Let’s Café大杯單品美式、大杯單品拿鐵同品項買一送一限量搶券活動，可兌換至11月13日；11月24日前再享Let’s Café大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵任選2杯89元。Let’s Tea則推出金桔揪喝檸、燒燒仙草、芝麻糊等2027年1月5日前可享任選第2杯8折。

此外，「全家」溫罐機「溫心小館」集結FamiCollection黑糖紅玉薑茶、桂圓紅棗茶、伊藤園熱茶等12款人氣暖飲，11月24日前享任選2件8折優惠。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

全家便利商店攜世界麵包冠軍陳耀訓，推超商首見「真」酸種熟成軟歐。圖／全家便利商店提供

全家便利商店11月11日起開賣天然魯邦菌種低溫發酵「熟成酸種藍莓軟歐」、「熟成酸種洛神軟歐」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店Let’s Tea新品「金桔揪喝檸」以台灣金桔檸檬佐甘梅，酸甜回甘冰熱任選，2027年1月5日前可享第2杯8折。圖／全家便利商店提供