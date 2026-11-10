290年瑞士老舖的實力！Blancpain大雙自鳴表 喜獲2026 GPHG肯定

瑞士高級製表品牌寶珀以Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，在2026年日內瓦高級鐘表大賞奪下卓越機械腕表獎（Mechanical Exception Watch Prize），該項盛會意在表揚高級製表的新創，獲獎更凸顯了Blancpain在高級製表的深厚實力，並印證其創新即傳統的精神。

本次獲獎對寶珀Blancpain的意義重大，即便此前的2014至2025年間Blancpain並未參加GPHG，但近20年來Blancpain曾在2008年以Le Brassus一分鐘飛行卡羅素腕表、2011年以Villeret雙重隱藏式調校半刻報時腕表兩度拿下「最佳複雜功能表獎」（Complicated Watch Prize），此外2014年也曾以Villeret Quantième Perpétuel萬年曆腕表抱回「最佳日曆與天文表獎」（Calendar Watch Prize），2026年重返大會即拿下「卓越機械腕表獎」，為290年的歷史翻開全新一頁。

這枚耗時8年研發的複雜時計傑作，集結飛行陀飛輪、逆跳萬年曆與雙旋律大自鳴報時功能。研發挑戰在於讓機械表不只精準報時，更能奏出優雅旋律。Blancpain結合聲學研究與傳統製表，透過四音錘報時機制，最終實現了首創的可自由切換西敏寺鐘聲與原創旋律之功能。

機芯是由製表大師Romain與Yoann獨立完成組裝與調校，歷時近一年並留下親筆簽名。從隱藏內部的金質橋板打磨到細微角度處理，工坊每年僅製作2枚Grande Double Sonnerie腕表，也是這種對細節逼近完美的堅持，再度展現高級製表的工藝極限、更有290年歷史老牌Blancpain的百尺竿頭、持續前進。

透過Grande Double Sonnerie大雙自鳴表，讓長年未參加GPGH的Blancpain再次斬獲產業殊榮。圖／Blancpain提供

Blancpain寶珀的Grande Double Sonnerie大雙自鳴腕表，甫獲2026年GPHG 日內瓦高級鐘表大賞的「卓越機械腕表獎」（Mechanical Exception Watch Prize）。圖／Blancpain提供