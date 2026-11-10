扛不住了！foodpanda宣布調漲平台費 分兩階段實施每單平均多4-6元

7月21日《外送員權益保障及外送平臺管理法》上路後，外送平台營運成本明顯增加，繼Uber Eats後，foodpanda稍早也宣布調漲平台費，並分兩階段實施。一般消費者自11月15日起，每筆訂單平均增加4至6元；pandapro訂閱會員則自12月1日起調整，每筆訂單平均增加2至4元。平台表示，新法上路4個月以來持續自行吸收新增成本，如今為維持營運及服務穩定，已無法再全數承擔。

foodpanda指出，專法實施後，平台整體營運成本已增加約32%。其中，外送服務重疊時間計酬、每單最低報酬保障，以及每小時報酬不得低於基本時薪1.25倍等規定，都使外送夥伴報酬成本提高。此外，新制也牽動派單機制、系統及履約流程調整，等候與配送時間變化進一步影響配送效率，增加整體營運支出。

面對成本增加，foodpanda表示，已透過優化派單效率、系統及內部營運流程降低支出，並優先由平台吸收新增成本。不過，隨著相關費用持續累積，經過4個月調整與努力，部分成本已難以長期自行承擔，因此決定調整平台費，以維持服務品質及營運穩定。

此次平台費調整分兩階段進行，一般用戶自11月15日起適用，預估每筆訂單平均增加4至6元；pandapro會員則自12月1日起調整，平均每筆訂單增加2至4元。實際收費金額將於結帳前清楚顯示，讓消費者確認訂單費用。

foodpanda說明，平台費主要用於系統維護、日常營運及金流交易安全保障，未來將持續兼顧外送夥伴權益、消費者負擔與合作商家需求，維持外送服務的穩定與便利。