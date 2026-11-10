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上看9,900萬！HUBLOT Big Bang大教堂三問陀飛輪計時碼表 美聲再進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT曾在2011年首次發表Big Bang大教堂三問陀飛輪計時碼表功能，並在2014年獲當年GPHG大賞的「最佳報時錶」（Striking Watch Prize），2026年新作則選用了鈦金屬，展現輕盈堅固與美妙音聲的交集。圖／HUBLOT提供
HUBLOT曾在2011年首次發表Big Bang大教堂三問陀飛輪計時碼表功能，並在2014年獲當年GPHG大賞的「最佳報時錶」（Striking Watch Prize），2026年新作則選用了鈦金屬，展現輕盈堅固與美妙音聲的交集。圖／HUBLOT提供

瑞士頂級製表品牌HUBLOT宇舶表近日發表全新Big Bang大教堂三問陀飛輪鈦金屬計時碼表，全球僅限量12只。此作承襲日內瓦鐘表大賞榮耀，將三問報時、陀飛輪與計時功能整合，並結合輕量化鈦金屬與現代工業美學，再次帶來手腕上的天籟美聲。

「三問報時」（Minute Repeater）是傳統三大複雜功能中最具挑戰性的一項，除了機制複雜，聲音表現的調整、音質的清脆穩定是否無雜音都是箇中關鍵；HUBLOT宇舶表新款的Big Bang大教堂三問陀飛輪鈦金屬計時碼表運用了大教堂音簧，呈現出更為豐富、且具共鳴性的曼妙音色。製表師透過靜音慣性飛輪調速機制精準控制音錘節奏，同時降低傳統裝置產生的噪音，甚至為了聲音校準便花費長達一個月時間，以確保連續鐘聲的流暢純淨。

相較於傳統三問表多採用貴金屬與古典面盤，此表大膽導入Big Bang系列45毫米和全拋光的鈦金屬結構，HUBLOT宇舶表透過嚴格的Chronofiable可靠性與溫度測試，兼顧結構穩定度與30米防水性能，讓高複雜時計具備實際配戴的實用性；表款以HUB8810手動上鍊機械機芯為動力，總計運用上404枚零件與37顆人工寶石軸承，具備3赫茲振頻與72小時動力儲存。功能同時結合了9點鐘日期窗、計時碼表與陀飛輪裝置，訂價9,983萬元，再次彰顯頂級製表的工藝實力。

HUBLOT發表新款Big Bang大教堂三問陀飛輪鈦金屬計時碼表，以45毫米鈦金屬表殼搭配大複雜機芯、全球限量12只。圖／HUBLOT提供
HUBLOT發表新款Big Bang大教堂三問陀飛輪鈦金屬計時碼表，以45毫米鈦金屬表殼搭配大複雜機芯、全球限量12只。圖／HUBLOT提供

延續了HUBLOT宇舶表在HUB8001、HUB8100上的基礎，新款大教堂三問陀飛輪計時碼表使用了HUBLOT8810手上鍊機芯，共由404個零件組成。圖／HUBLOT提供
延續了HUBLOT宇舶表在HUB8001、HUB8100上的基礎，新款大教堂三問陀飛輪計時碼表使用了HUBLOT8810手上鍊機芯，共由404個零件組成。圖／HUBLOT提供

HUBLOT8810手上鍊機芯經過手工倒角、拋光機芯夾板等多重修飾，讓表款能發出曼妙音響、也在細節處展現精膩光影變幻。圖／HUBLOT提供
HUBLOT8810手上鍊機芯經過手工倒角、拋光機芯夾板等多重修飾，讓表款能發出曼妙音響、也在細節處展現精膩光影變幻。圖／HUBLOT提供

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