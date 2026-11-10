屏東金牌可可變身量販超市飲品 「香甜可可歐蕾」近300家門市開賣

屏東可可不只做精品巧克力，也跨足連鎖通路現調飲品市場。萬家福旗下飲品品牌INLOVE CAFÉ與屏東縣政府、台灣可可及巧克力產業協會合作，歷經一年多研發，推出使用屏東金牌可可粉的「香甜可可歐蕾」，今天在屏東店舉辦新品發表會，11日起在全台萬家福及樂家康近300家門市販售，讓屏東可可從產地走進消費者日常生活。

這項合作源自屏東縣政府客家事務處去年6月舉辦產業媒合會，當時邀請20家企業走訪屏東可可產地，了解種植環境、加工技術及產品特色，萬家福是參訪企業之一。雙方建立合作關係後，陸續進行原料評估、配方調整及多次測試，歷經一年多完成商品開發。

屏東是國內重要可可產區，種植面積約200到250公頃，以內埔等客家鄉為大宗，近年發展從種植、發酵、烘焙到巧克力加工的「Tree to Bar」產業模式，產品屢獲國際獎項肯定。此次飲品選用屏東可可粉，曾獲ICA世界巧克力大賽可可粉類別金牌，搭配歐洲進口可可粉及牛奶，呈現屏東可可特有的熱帶果香與濃郁口感。

屏東縣副縣長鄞鳳蘭表示，樂見去年產業媒合促成實際合作，屏東可可除發展精品巧克力，也需要拓展不同產品應用及銷售通路，讓更多消費者認識國產可可，進一步提升產業價值。

萬家福公共事務部部長陳依芳表示，可可飲品具有一定市場接受度，這次結合屏東在地原料與連鎖通路，希望讓消費者更容易接觸屏東可可，未來也將持續尋找台灣農產品合作機會。新品預計11月11日上市至30日推出每杯59元優惠價，原價70元。

縣府客家事務處指出，從企業參訪、產地媒合到新品上市，顯示農產加工原料進入大型零售通路的可能性，未來將持續協助業者拓展市場。

萬家福旗下飲品品牌INLOVE CAFÉ與屏東縣政府、台灣可可及巧克力產業協會合作，歷經一年多研發，推出使用屏東金牌可可粉推出「香甜可可歐蕾」飲品。記者劉星君／攝影