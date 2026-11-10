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這是才做完全身SPA嗎？Valextra全新Shearling包 米蘭式放鬆
Valextra發表2026秋冬全新Shearling系列，以細膩羊毛皮革結合經典包款，展現米蘭式優雅。新系列透過蓬鬆觸感與品牌愛用的Millepunte Soft皮革交織，首波推出Gio Tote托特包與Iside Editor包款，分別以撒哈拉色與卡其棕色呼應大地色調，完美融合義式工藝與當代生活風格。
創立於1937年的義大利精品品牌Valextra，向來以建築美學與幾何設計聞名。從1968年的Tric Trac手腕包到2011年的Iside包款，傳承與創新始終共生於製作工藝中。此次秋冬系列透過羊毛皮革探索材質多重表情，讓溫暖觸感與建築美學在日常中自然交會，賦予經典歷久彌新的魅力。
Gio Tote Shearling托特包採用輕盈自在姿態，透過溫暖色調與絨毛光影變化，捕捉秋冬午後的柔和日光。包身寬敞開口設計搭配細緻麂皮內襯，兼顧實用機能與溫潤觸感。結合幾何線條修飾與標誌性Costa手工油邊工藝，也讓Gio Tote在柔軟質地與結構之間取得平衡；另一款Iside Editor Shearling則將建築輪廓轉化為放鬆身形，透過卡其棕皮革與深棕羊毛相互映襯，讓米蘭大都會的愜意在歇息或行動間，自然體現。
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