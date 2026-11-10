饗 A Joy×國際名廚江振誠「冬季篇章」　詮釋麻油雞、三杯鮑魚新滋味

「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠共同打造的《四季交饗曲》，將於12月1日迎來最終的冬季篇章，以「溫暖、經典與沉澱」為核心，透過料理回應季節轉換，推出「三杯鮑魚冬筍沙拉」、「脆皮麻油雞麵線」與「黑松露燉牛頰佐麻糬薯泥」等3款料理，為一整年的味覺旅程畫下句點。

江振誠認為，寒冷時節的料理，少不了一份溫暖。無論是料理上桌時的熱度、濃郁厚實的滋味，或是熟悉味道帶來的踏實感，都是餐桌上最直接的滿足。「三杯鮑魚冬筍沙拉」選擇以三杯味型為主軸，並加入象徵生活富足的「甜」，將三杯醬香中的甜感，結合鮑魚鮮甜、冬筍清甜，讓熟悉的味覺記憶展現全新的細緻層次。

「脆皮麻油雞麵線」以冬日熟悉的麻油雞出發，以爆香老薑與玉米雞細火燉煮出濃郁醇厚的麻油雞湯，搭配以麻油煎至酥脆的麵線。賓客可直接品嚐麵線的酥脆口感，或是沾取、浸泡於湯汁享用，感受不同的口感變化。也讓一碗熟悉的冬日暖湯，多了幾分趣味與驚喜。

至於「黑松露燉牛頰佐麻糬薯泥」以法國料理「Aligot」為靈感，結合黑松露與16小時慢火燉煮的牛頰，呈現飽滿的風味。薯泥透過獨特的打發工法，呈現如麻糬般的綿密口感，再烘烤高粱粒，為法式料理增添台灣在地風味與脆口感。透過經典的重新詮釋，也讓民眾在「饗 A Joy」享受創新的滋味。