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好市多黑五升等黑鑽划算嗎？7.5萬元手機試算 最高回饋3,000元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多黑色購物節即將開跑，電視、冰箱等大型家電及3C商品成為會員關注的促銷品項，民生用品補貨需求也持續升溫，年底消費買氣備受期待。圖／會員提供
好市多黑色購物節即將開跑，電視、冰箱等大型家電及3C商品成為會員關注的促銷品項，民生用品補貨需求也持續升溫，年底消費買氣備受期待。圖／會員提供

美式賣場好市多（Costco）年度黑色購物節將於11月23日至12月6日登場，今年首度將促銷檔期延長至兩周，吸引會員提前規劃採購。隨著年底消費旺季到來，智慧型手機、大型家電及民生用品成為會員關注焦點，黑鑽會員提前入場及消費回饋機制，也讓升等效益受到重視。從會員採購需求觀察，今年黑五除了商品折扣競爭，會員權益與回饋效益也成為影響消費決策的重要因素。

根據好市多官方社群發布訊息，今年黑色購物節首度將過去為期7天的購物盛會延長為14天，更特別的是，歷年黑五活動期間提前至上午8時開門，今年黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。

好市多近年持續強化會員經營，黑鑽會員除享有特定時段提前入場權益，符合資格的消費還可累積2%回饋，搭配聯名信用卡優惠，有機會進一步提高整體回饋效益。對於經常採購或單筆消費金額較高的家庭而言，會員升等不僅涉及購物便利性，也與年度消費回饋及會費成本息息相關。

以近期受到關注的高價智慧型手機為例，部分會員以單價7.5萬元商品試算，若符合黑鑽會員2%及信用卡2%回饋條件，合計回饋可達3,000元，相當於黑鑽會員年度會費。不過，實際回饋仍須依商品適用範圍、信用卡活動規定及回饋上限計算，並非所有消費均能享有相同優惠。

會員也注意到，熱門3C商品經常面臨供貨不穩定或特定規格缺貨的情況，因此提前入場的便利性，對有明確採購目標的消費者更具吸引力。尤其黑五期間預期將帶來較高來客量，部分會員傾向在促銷開始前完成升等，避免採購尖峰時段排隊，也希望掌握熱門商品的選購機會。

此外，黑鑽會員升等相關贈禮活動同樣受到關注，部分會員留意到11月15日前升等可能享有購物袋等贈品優惠，實際活動內容及適用條件仍以好市多公告為準。對零售業而言，透過會員專屬權益及促銷活動提高高階會員吸引力，也是深化會員經營及提升消費黏著度的策略之一。

在商品採購方面，大型家電仍是今年黑五備受期待的品類，包括電視、冰箱等高單價商品，都是會員希望出現明顯折扣的重點。部分家庭也計畫趁年度促銷汰換舊家電，或提前購足衛生用品、日常消耗品等生活必需品，藉由集中採購降低家庭支出。

值得注意的是，今年黑五檔期延長至14天，讓消費者有較充裕時間安排採購，也使促銷商品配置與每日優惠內容成為會員關注重點。部分會員傾向先觀察優惠品項，再選擇特定日期進場，避免集中於首波促銷時段。

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