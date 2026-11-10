新竹縣府旅遊再加碼 11／30前入住新竹旅店每人現領500元消費券

2026國旅補助再加碼！民眾入住新竹縣合作旅宿，符合觀光署「平日住宿獎助」資格，除可領中央住宿補助，縣府再加贈500元「竹遊券」。活動自10月19日至11月30日止，限量4000份、總額200萬元。新竹縣府今天表示，目前已發放約3成。

每份「竹遊券」裡有5張面額100元的消費券，總金額為500元，由參與活動的合作旅宿於符合資格旅客入住時發放，發完為止。旅客可持券至指定合作店家折抵消費（恕不找零），且不設最低消費門檻，無論品嚐在地美食、選購特色伴手禮或體驗休閒遊憩，都能靈活運用。竹遊券使用期限至115年12月20日，讓旅客在住宿期間或後續旅程中，有更多元的消費選擇。

新竹縣長楊文科表示，為響應交通部觀光署推動國旅補助，鼓勵民眾利用平日出遊、增加留宿消費，縣府特別推出「竹遊券」加碼方案，將中央住宿補助效益延伸至地方商圈與觀光產業。透過串聯旅宿業者及約50家在地合作店家，讓旅客從住宿、餐飲到購物及休閒體驗，都能享有實質優惠，期盼吸引更多旅客選擇留宿新竹縣，進一步帶動周邊商家消費，創造旅宿與地方產業雙贏。

傳播行銷處長蔡宜綾指出，此次加碼方案希望透過「住宿帶動消費」的方式，將觀光人潮導入地方商圈。新竹縣擁有豐富的山海景觀、客庄文化及特色美食，旅客可安排走訪內灣、北埔等特色老街，感受地方人文風情，或探索各鄉鎮特色景點，搭配竹遊券於合作店家消費，讓一趟住宿旅行創造更多在地觀光效益。

傳播行銷處說明，合作旅宿、合作店家名單及活動詳細資訊，將於「新竹縣旅遊網」（https://travel.hsinchu.gov.tw/）活動專區公布。

限量4000份，每份包含5張100元消費券，可在約50家合作店家折抵美食、購物及休閒遊憩等消費。圖非消費券，僅為500元示意圖。記者郭政芬／攝影

新竹縣內灣老街是假日熱門觀光景點，吸引各地遊客前來遊憩，圖為內灣車站。圖／縣府提供