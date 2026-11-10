蕾哈娜、羅伯派汀森助陣！Dior歡慶佳節 超萌動畫揭好萊塢華服秘密

為迎接2026年歲末佳節，Dior推出全新動畫短片「Christian Dior’s Night in Color」，特別邀請曾以「佳麗村三姊妹」、「魔術師」聞名的法國導演Sylvain Chomet，透過充滿幽默與奇幻想像的手繪動畫，將品牌歷史、好萊塢電影文化與高級訂製服工藝編織成一段奇幻故事。影片旁白由羅伯派汀森（Robert Pattinson）擔綱，演出陣容還包括蕾哈娜（Rihanna）、喬許歐康納（Josh O'Connor）、葛蕾塔李（Greta Lee）及卡蜜兒柯婷（Camille Cottin）等人，堪比好萊塢院線片。

故事靈感來自Dior創意總監Jonathan Anderson為2027早春度假系列探索的電影美學，尤其是電影從黑白影像轉向Technicolor彩色技術的歷史轉折。片中，影星瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich）人在洛杉磯，準備拍攝新電影，卻突然接獲導演決定改以彩色影像拍攝的消息。為了讓她能以全新造型亮相銀幕，好萊塢緊急向巴黎Dior求援，請工坊為她製作一襲色彩繽紛的戲服。為此，Dior工坊工匠徹夜趕工，片中也以1949年經典Junon禮服為靈感，重新演繹這件象徵品牌高訂工藝的代表作。Junon禮服以層層花瓣般的裝飾聞名，動畫則透過豐富色彩與細膩筆觸，讓經典設計在奇幻故事中展現新面貌。

另一個有趣的設定，是將迪奧先生生前親暱稱呼的女裁縫師「蜜蜂」（Bees），化身為擁有翅膀與條紋身軀的工藝英雄。這些角色並非憑空想像，而是以曾與迪奧先生共事的真實工匠為原型，包括品牌創立初期便在工坊工作的Yvonne Ansermier、Paulette Boncoure，以及曾擔任工坊技術總監、有「Dame Couture」美譽的Marguerite Carré，讓幕後工藝推手也成為故事主角。

影片以Sylvain Chomet擅長的手繪風格呈現，從迪奧先生公寓的華麗陳設、高訂工坊忙碌的工作場景，到瑪琳黛德麗電影拖車內的優雅氛圍，都刻畫得細膩生動。配音陣容則由Louis Garrel飾演Christian Dior、LaKeith Stanfield飾演導演Ron、Nine d’Urso、Nadia Tereszkiewicz與Greta Lee飾演蜜蜂工匠，蕾哈娜則化身幸運之星，Camille Cottin演繹瑪琳黛德麗。

事實上，動畫製作與高級訂製服創作有著相似的精神，都需要投入大量時間、耐心與精湛技藝，才能成就看似自然的優雅。「Christian Dior's Night in Color」的奇幻世界也將延伸至節慶成衣、配飾與居家用品系列，片中經典場景及角色並將進駐全球Dior精品店櫥窗，讓品牌歷史與工藝故事成為今年節慶裝飾的一部分。