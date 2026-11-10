卡地亞女性創業家計畫歡慶20周年！齊聚台中 打造跨世代支持網絡

精品品牌卡地亞（Cartier）深耕女性公益，支持女性創業的「卡地亞靈思湧動女性創業家計畫」（Cartier Women’s Initiative，簡稱CWI）今年歡慶20周年，卡地亞與Impact Hub Taipei日前在台中舉辦「Cartier Dialogues: Women Lighting The Path」，邀集不同世代、產業的女性創業家與企業領袖，分享創業歷程與經營觀點，從個人初衷、企業使命到國際資源連結，探討女性如何以創意與行動開拓事業版圖。

此次活動首度從台北移師台中，進一步拓展中部女性創業家社群。與會者包括Cartier Women’s Initiative全球總監Kiyo Taga、巨大集團前任董事長暨Liv Cycling創辦人杜綉珍、飛花落院創辦人暨執行長魏幸怡、糖話生醫創辦人暨執行長黃韻如，以及NomadHer創辦人暨執行長Hyojeong Kim，透過跨世代交流，呈現女性創業從起步、成長到拓展國際市場的不同面貌。

卡地亞自2006年成立CWI，支持由女性擁有及領導、致力創造正向社會或環境影響的企業。20年來，計畫已支持來自67個國家的360位女性創業家，累計提供1,600萬美元財務資助，並結合專業培訓、一對一指導及全球人脈網絡，協助創業者提升領導能力、擴大事業影響力。今年20周年以「Women Lighting The Path」為主題，象徵每一代女性都能承接前人的經驗，也能成為照亮下一代道路的力量。

活動中，魏幸怡從經營飛花落院的經驗出發，談到初衷與使命對企業決策的重要性；杜綉珍則以長年深耕產業、創立Liv Cycling的經驗，鼓勵女性認識自身優勢，以專業能力與實際行動爭取舞台，實現想投入的目標。2021年CWI得主、糖話生醫創辦人黃韻如分享自身經驗，並因透過CWI計畫資源及國際社群連結，為企業尋找新的發展機會，也成為事業成長的重要轉折。2026年CWI得主、NomadHer創辦人Hyojeong Kim則以女性旅行安全與自主為出發點，提出「越在地，越國際」的觀察。她認為，深入理解當地女性的生活及旅行需求，往往能發現不同市場共同面臨的問題；愈能掌握在地需求，就愈能向國際夥伴清楚傳達服務價值，進一步尋求合作機會。

巨大集團前任董事⻑暨Liv Cycling創辦人杜綉珍。圖／卡地亞提供

NomadHer創辦人暨執行⻑Hyojeong Kim。圖／卡地亞提供

卡地亞與 Impact Hub Taipei 共同舉辦「Cartier Dialogues: Women Lighting The Path」， 首次移師台中，邀集中部創業家、企業家與創業生態圈夥伴參與。圖／卡地亞提供

糖話生醫創辦人暨執行⻑黃韻如。圖／卡地亞提供

Cartier Women’s Initiative全球總監Kiyo Taga分享計畫二十年的發展歷程，以及對女性創業家的⻑期支持。圖／卡地亞提供

飛花落院創辦人暨執行⻑魏幸怡。圖／卡地亞提供