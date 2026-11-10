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軟殼蟹、蟹粉入饌！上海鄉村「龍華醬爆軟殼蟹、蟹粉獅子頭」嘗鮮

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
上海鄉村選用新鮮澎湖扁蟹，推出多款蟹粉料理。圖／上海鄉村提供
上海鄉村選用新鮮澎湖扁蟹，推出多款蟹粉料理。圖／上海鄉村提供

品嚐秋蟹的季節到來，「上海鄉村」推出以軟殼蟹、蟹粉為主角的各式蟹餚，包括「龍華醬爆軟殼蟹」、「流金沙軟蟹綠野派對」、「蟹粉獅子頭」等多種選擇，讓民眾享受兼具傳統與創意的時令旬味。

上海鄉村本次將軟殼蟹炸至外層焦香酥脆，再分別以醬爆、金沙手法詮釋。搭配年糕的「龍華醬爆軟殼蟹」帶有豐富的層次滋味，以及年糕的軟彈口感，每份468元；「流金沙軟蟹綠野派對」則是將金沙軟殼蟹與西式沙拉、爆米花搭配，創造出中西合併的創意新食趣，每份598元。

同時上海鄉村也以新鮮澎湖扁蟹為素材，手工拆取蟹黃膏，以獨門手法與火候製成蟹粉，巧妙搭配出多款蟹粉料理。「蟹粉獅子頭」將獅子頭先蒸後燒，不僅吸附濃郁的蟹粉鮮味，也能品嚐到獅子頭本身的豐腴肉感，每份308元。「鮮蟹粉泡飯」以蟹粉熬煮湯底，再加入蟹肉、洋蔥、蕈菇等配料，讓食材精華融入米飯之中，每份398元。其他還有開胃下飯的「蟹粉燒豆腐」、清甜脆口的「蟹粉角瓜」、中菜西吃的「蟹黃閣吐司」，各有特色。

龍華醬爆軟殼蟹。
龍華醬爆軟殼蟹。

蟹粉燒豆腐。圖／上海鄉村提供
蟹粉燒豆腐。圖／上海鄉村提供

流金沙軟蟹綠野派對。圖／上海鄉村提供
流金沙軟蟹綠野派對。圖／上海鄉村提供

上海 獅子 派對

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