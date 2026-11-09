聽新聞
0:00 / 0:00

車海老、鱚魚、海膽、日本A5和牛！「作 天麩羅」全新日本主廚報到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
韭蔥。記者陳睿中／攝影
韭蔥。記者陳睿中／攝影

豊漁餐飲集團旗下的「作 天麩羅・割烹」，繼今年中於台中漢神洲際購物廣場開幕後，本季迎來全新日本主廚大內仁大（Jindai Ouchi），以逾30年的和食資歷為基礎，運用車海老、鱚魚、海膽、日本A5和牛以及多種當季鮮蔬，打造全新的天麩羅套餐，展現以食材原味為核心的旬味之美。

大內仁大出身自三代料理世家，擁有多間日本與泰國飯店、高端天婦羅餐廳的豐富歷練，也曾接待過當時仍為皇太子的德仁天皇。對於大內仁大而言，天麩羅無論顏色、聲音到狀態變化，每個細節都是判斷火候的關鍵。他選用江戶前風格的傳統作法，以全蛋、冰塊水與紫羅蘭麵粉調製麵衣；炸油則使用兩款日本胡麻油調配而成。同時並以長年的研究與反覆實作，建構出自己的炸製手法。

本次的新菜單採12～13道式設計，先以清爽的「玉子豆腐／松葉蟹／飛魚卵／山葵」、「生魚片」擔任開場，再帶出一系列的天麩羅品項。經典的「車海老」，選用日本鹿兒島車蝦，將蝦頭於蝦身分開處理。酥炸後的蝦頭酥脆可口，宛若口中綻放的小型煙火；肉質飽滿的蝦身則被薄脆麵衣包覆，入口鮮甜。同為經典品項的「鱚魚（沙梭）」，呈現躍動之貌，細緻軟嫩的魚肉也與麵衣相互輝映。

看似不討喜的「青椒」，主廚特別搭配帶有完整顆粒口感的金山寺味噌，不僅模擬青椒籽的樣貌，同時自然發酵的鹹香也帶出青椒的水潤甜感，成為套餐中的意外驚喜。同時主廚還安排美國蘆筍、福岡舞菇、紐西蘭韭蔥等蔬食，帶來味覺的輕巧變化。

「北海道海膽大葉卷」，將北海道海膽包裹於紫蘇葉中酥炸後剖半，並分別以魚子醬、山葵搭配，展現大海的濃郁鹹鮮。「A5和牛夏多布里昂」選用珍稀的夏多布里昂部位，以芝麻葉包裹酥炸，讓甘醇肉香中帶有草本清新。尾聲可選擇櫻花蝦天丼或天茶。其中「櫻花蝦天丼」在粒粒分明的白飯鋪上櫻花蝦天麩羅，接著搭配特製醬汁與半熟玉子，帶來大大滿足。同時隨餐也設計抹茶鹽、馬爾頓海鹽、檸檬汁、天婦羅醬汁等不同佐料，供民眾依照喜好增添風味，全套3,300元。

舞菇。記者陳睿中／攝影
舞菇。記者陳睿中／攝影

「作 天麩羅・割烹」迎來全新主廚大内仁大。圖／豊漁餐飲集團提供
「作 天麩羅・割烹」迎來全新主廚大内仁大。圖／豊漁餐飲集團提供

鱚魚。記者陳睿中／攝影
鱚魚。記者陳睿中／攝影

櫻花蝦天井。記者陳睿中／攝影
櫻花蝦天井。記者陳睿中／攝影

玉子豆腐／松葉蟹／飛魚卵／山葵。記者陳睿中／攝影
玉子豆腐／松葉蟹／飛魚卵／山葵。記者陳睿中／攝影

蘆筍。記者陳睿中／攝影
蘆筍。記者陳睿中／攝影

日本鹿兒島車海老。記者陳睿中／攝影
日本鹿兒島車海老。記者陳睿中／攝影

青椒佐金山寺味噌。記者陳睿中／攝影
青椒佐金山寺味噌。記者陳睿中／攝影

日本鹿兒島車海老。記者陳睿中／攝影
日本鹿兒島車海老。記者陳睿中／攝影

A5和牛夏多布里昂。記者陳睿中／攝影
A5和牛夏多布里昂。記者陳睿中／攝影

北海道海膽大葉卷佐山葵／魚子醬。記者陳睿中／攝影
北海道海膽大葉卷佐山葵／魚子醬。記者陳睿中／攝影

海膽 日本 料理

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

壽司推薦吃哪家？十大連鎖品牌聲量排行出爐 壽司郎、藏壽司、爭鮮誰奪冠？

醉膏蟹、醬爆蟹年糕限定上桌！點水樓「秋蟹宴」還有果律軟殼蟹新登場

500小趴踢2026／君悅彩虹恐龍骨漢堡澎湃登場 「頭家嬤」燻肉拼盤必吃

500小趴踢2026／入場飆破3萬人次！排隊美食火速完售 把握週日還有一天

相關新聞

車海老、鱚魚、海膽、日本A5和牛！「作 天麩羅」全新日本主廚報到

豊漁餐飲集團旗下的「作 天麩羅・割烹」，繼今年中於台中漢神洲際購物廣場開幕後，本季迎來全新日本主廚大內仁大（Jindai Ouchi），以逾30年的和食資歷為基礎，運用車海老、鱚魚、海膽、日本A5和牛以及多種當季鮮蔬，打造全新的天麩羅套餐，展現以食材原味為核心的旬味之美。

張震嶽睽違13年再攻蛋 國泰世華世界卡、CUBE信用卡友享優先搶票權益

國泰世華銀行持續拓展多元生活場景，9日宣布推出國泰世華銀行張震嶽「跟著感覺走」2027台北演唱會，將於2027年4月17日、18日一連兩天登上台北小巨蛋。這是張震嶽睽違13年重返小巨蛋舞台，國泰世華銀行特別提供卡友優先購票權益，國泰世華銀行世界卡持卡人可於11月20日12:00至14:00享尊榮優先購票 ；國泰世華銀行CUBE信用卡持卡人則可於11月20日15:00至17:00優先購票，邀請歌迷共同見證這場音樂盛會。

全聯美味堂攜手馬祖酒廠推6款酒香料理 高粱、老酒入菜馬祖味輕鬆上桌

想在家輕鬆品嚐馬祖風味料理，不必遠赴離島！全聯福利中心「美味堂」攜手馬祖酒廠，推出6款融合馬祖高粱與老酒風味的聯名料理，將傳統酒香融入家常菜與經典湯品，從馬祖高粱嫩雞胸、薑母鴨到藥膳羊肉爐，讓消費者透過便利的料理選擇，輕鬆為日常餐桌增添不同風味。

寶可夢郵票周邊20日開賣！拿限量號碼牌才能買到 排隊規則1次看

中華郵政11月4日開放i集郵線上預購寶可夢7款周邊商品，不到2小時預購額度就全數售罄，另保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場。中華郵政董事長王國材表示，20日分類排隊發放號碼牌，第1類為購買寶可夢商品全套，號碼牌共1200張；第2類為購買寶可夢零星品項及2張郵票小全張，號碼牌共500張，早上11時開放，每人限領1張。

在地經營23年！台中「金寶茶餐廳」館前店將熄燈 粉絲不挺：變很難吃

台中人的回憶說掰掰！自2012年開幕至今的「金寶茶餐廳（館前店）」近日宣佈，因租約到期及人力短缺，因此將於明年3月15日結束營業。隨著消息出爐，有粉絲感到不捨，留言「OMG 科博館結束後的固定行程不見了」，但也有人認為「大業路的時候最好吃」、「變很難吃 收一收也好」

好評再加場！《神隱少女》舞台劇加開2場 福地桃子、醍醐虎汰朗及夏木麻里等台北卡司揭曉

全球矚目的《神隱少女》舞台劇即將於今年12月首度來台！自台北演出消息公布以來受到劇迷熱烈關注，主辦單位今宣布再加開2027年1月5日、1月19日晚場共2場演出，並同步釋出部分場次的貴賓包廂座位，讓更多觀眾有機會親身走進宮﨑駿筆下的神靈世界。此次加場將是《神隱少女》舞台劇最後的搶票機會，加場場次預計於2026年11月10日(二) 12:00 於OPENTIX正式啟售，詳情請見OPENTIX節目售票頁面公告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。