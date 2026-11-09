車海老、鱚魚、海膽、日本A5和牛！「作 天麩羅」全新日本主廚報到
豊漁餐飲集團旗下的「作 天麩羅・割烹」，繼今年中於台中漢神洲際購物廣場開幕後，本季迎來全新日本主廚大內仁大（Jindai Ouchi），以逾30年的和食資歷為基礎，運用車海老、鱚魚、海膽、日本A5和牛以及多種當季鮮蔬，打造全新的天麩羅套餐，展現以食材原味為核心的旬味之美。
大內仁大出身自三代料理世家，擁有多間日本與泰國飯店、高端天婦羅餐廳的豐富歷練，也曾接待過當時仍為皇太子的德仁天皇。對於大內仁大而言，天麩羅無論顏色、聲音到狀態變化，每個細節都是判斷火候的關鍵。他選用江戶前風格的傳統作法，以全蛋、冰塊水與紫羅蘭麵粉調製麵衣；炸油則使用兩款日本胡麻油調配而成。同時並以長年的研究與反覆實作，建構出自己的炸製手法。
本次的新菜單採12～13道式設計，先以清爽的「玉子豆腐／松葉蟹／飛魚卵／山葵」、「生魚片」擔任開場，再帶出一系列的天麩羅品項。經典的「車海老」，選用日本鹿兒島車蝦，將蝦頭於蝦身分開處理。酥炸後的蝦頭酥脆可口，宛若口中綻放的小型煙火；肉質飽滿的蝦身則被薄脆麵衣包覆，入口鮮甜。同為經典品項的「鱚魚（沙梭）」，呈現躍動之貌，細緻軟嫩的魚肉也與麵衣相互輝映。
看似不討喜的「青椒」，主廚特別搭配帶有完整顆粒口感的金山寺味噌，不僅模擬青椒籽的樣貌，同時自然發酵的鹹香也帶出青椒的水潤甜感，成為套餐中的意外驚喜。同時主廚還安排美國蘆筍、福岡舞菇、紐西蘭韭蔥等蔬食，帶來味覺的輕巧變化。
「北海道海膽大葉卷」，將北海道海膽包裹於紫蘇葉中酥炸後剖半，並分別以魚子醬、山葵搭配，展現大海的濃郁鹹鮮。「A5和牛夏多布里昂」選用珍稀的夏多布里昂部位，以芝麻葉包裹酥炸，讓甘醇肉香中帶有草本清新。尾聲可選擇櫻花蝦天丼或天茶。其中「櫻花蝦天丼」在粒粒分明的白飯鋪上櫻花蝦天麩羅，接著搭配特製醬汁與半熟玉子，帶來大大滿足。同時隨餐也設計抹茶鹽、馬爾頓海鹽、檸檬汁、天婦羅醬汁等不同佐料，供民眾依照喜好增添風味，全套3,300元。
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