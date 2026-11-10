漢來日月行館 辦米其林饗宴

漢來日月行館邀請東京米其林二星名廚朝比奈悟跨海客座，將國際星級料理與日月潭絕美湖光山色結合，這場限量50席的米其林饗宴，饕客反應熱烈，多名企業家結伴，到日月潭享受美景與美食之旅。

享有「全台最美湖畔美術館」美譽的漢來日月行館，將於11月18日邀請東京米其林二星主廚朝比奈悟（Satoru Asahina），親率日本ASAHINA Gastronome餐廳團隊來台，於館內四季餐廳獻上一場限定客座晚宴，將國際星級料理與日月潭絕美湖光山色結合，打造難得的頂級餐飲體驗，深獲企業界喜愛。

這場限量50席的米其林饗宴，開放預訂後反應熱烈，目前席次已近售罄，僅剩零星名額。

漢來日月行館指出，朝比奈悟擁有逾30年法式料理資歷，承襲經典法餐精髓，融合當代創新思維，講究食材本味、細膩工序與藝術般的擺盤美學。此次客座晚宴將由主廚親自操刀，以精湛技藝演繹法式料理的優雅層次，搭配精選葡萄酒，每位11,900元加一成服務費，讓賓客無須遠赴東京，即能品味米其林二星餐桌的極致魅力。

為讓星級饗宴延伸為完整的奢華度假體驗，漢來日月行館同步推出「米其林星饗宴」一泊二食限定住房專案，雙人入住尊榮湖景客房每房46,900元，包含雙人米其林客座晚宴、翌日早餐及專屬旅行禮遇。

座落於涵碧半島制高點的漢來日月行館，以「湖畔美術館」為定位，開幕邁入兩週年，營運績效穩健成長，隨著日月潭高端旅宿聚落逐步成形，更展現國際級奢華度假市場的發展潛力。此次邀請東京米其林二星料理客座，不僅提升日月潭高端餐飲的國際能見度，也彰顯漢來日月行館以台灣本土品牌之姿，與世界頂級奢華旅宿並肩的競爭實力。