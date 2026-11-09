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張震嶽「跟著感覺走」台北演唱會 國泰世華卡友優先購票權

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華銀行張震嶽「跟著感覺走」2027台北演唱會 世界卡、CUBE信用卡卡友獨享優先購票權。圖／國泰世華銀提供
國泰世華銀行張震嶽「跟著感覺走」2027台北演唱會 世界卡、CUBE信用卡卡友獨享優先購票權。圖／國泰世華銀提供

國泰世華銀行持續拓展多元生活場景，透過音樂展演為卡友創造更多專屬體驗。今（9）日宣布攜手金曲歌王張震嶽，推出國泰世華銀行張震嶽「跟著感覺走」2027台北演唱會，將於2027年4月17日、18日，一連兩天登上台北小巨蛋。睽違13年再度回到小巨蛋舞台，張震嶽將以熟悉的經典旋律和新作品，再次與歌迷相聚。國泰世華銀特別提供卡友優先購票權益，國泰世華銀行世界卡持卡人可於11月20日12:00至14:00享尊榮優先購票；國泰世華銀行CUBE信用卡持卡人則可於11月20日15:00至17:00優先購票。

出道多年的張震嶽，從年少時的率性不羈，到走過不同人生階段後的自在從容，始終用音樂唱出對生活最直接的感受，「愛我別走」、「思念是一種病」、「自由」等作品更成為許多人共同的青春記憶。2025年推出相隔12年的創作專輯「跟著感覺走」，並憑該作品榮獲金曲歌王肯定。此次再度站上台北小巨蛋，不只是帶著新作品與歌迷見面，更是一場睽違多年的重新相聚。張震嶽也親自參與演唱會影像拍攝，將上山下海的生活紀錄及私房風景融入舞台視覺，更穿上親手改造、縫製的服裝登台，從音樂到視覺呈現，都延續其自在、不受拘束的個人風格。

國泰世華銀長期致力將金融服務融入客戶日常，近年持續串聯音樂、藝文及娛樂等多元生活體驗，讓信用卡權益不僅止於消費優惠，更延伸至卡友喜愛的活動與生活場景。此次攜手張震嶽重返台北小巨蛋，特別規劃世界卡及CUBE信用卡分時段優先購票禮遇，讓不同卡別的持卡人皆有機會搶先購票，參與這場睽違13年的演出。

從一首熟悉的旋律，到一場期待已久的演出，國泰世華銀行期望透過貼近客戶生活的專屬權益，讓金融服務不只是滿足日常交易，更能陪伴客戶參與每一個值得珍藏的美好記憶。未來，國泰世華銀行將持續傾聽客戶需求，串聯更多元的生活體驗，結合金融服務與卡友專屬禮遇，創造兼具客戶期待與獨特價值的客戶體驗。

張震嶽 國泰 演唱會

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