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張震嶽睽違13年再攻蛋 國泰世華世界卡、CUBE信用卡友享優先搶票權益
國泰世華銀行持續拓展多元生活場景，9日宣布推出國泰世華銀行張震嶽「跟著感覺走」2027台北演唱會，將於2027年4月17日、18日一連兩天登上台北小巨蛋。這是張震嶽睽違13年重返小巨蛋舞台，國泰世華銀行特別提供卡友優先購票權益，國泰世華銀行世界卡持卡人可於11月20日12:00至14:00享尊榮優先購票 ；國泰世華銀行CUBE信用卡持卡人則可於11月20日15:00至17:00優先購票，邀請歌迷共同見證這場音樂盛會。
出道多年的張震嶽擁有〈愛我別走〉、〈思念是一種病〉、〈自由〉等多首世代經典代表作，2025年推出睽違12年的創作專輯《跟著感覺走》更一舉榮獲金曲歌王肯定。此次重返小巨蛋，張震嶽親自參與演唱會影像拍攝，將上山下海的生活紀錄融入舞台視覺，並穿上親手改造縫製的服裝登台，全方位展現其自在、不受拘束的音樂態度與個人風格。
國泰世華銀行長期致力將金融服務融入客戶日常，近年持續串聯音樂、藝文及娛樂等多元生活體驗，讓信用卡權益不僅止於消費優惠，更延伸至卡友喜愛的活動與生活場景。未來，將持續傾聽客戶需求，期望透過貼近客戶生活的專屬權益，讓金融服務不只是滿足日常交易，更能陪伴客戶參與每一個值得珍藏的美好記憶，創造兼具客戶期待與獨特價值的客戶體驗。
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