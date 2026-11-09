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全聯美味堂攜手馬祖酒廠推6款酒香料理 高粱、老酒入菜馬祖味輕鬆上桌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
黃景龍主廚現場示範如何將即時料理快速華麗上桌。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黃景龍主廚現場示範如何將即時料理快速華麗上桌。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想在家輕鬆品嚐馬祖風味料理，不必遠赴離島！全聯福利中心「美味堂」攜手馬祖酒廠，推出6款融合馬祖高粱與老酒風味的聯名料理，將傳統酒香融入家常菜與經典湯品，從馬祖高粱嫩雞胸、薑母鴨到藥膳羊肉爐，讓消費者透過便利的料理選擇，輕鬆為日常餐桌增添不同風味。

此次6款聯名商品涵蓋不同飲食需求，包括飲控族最愛的「馬祖高粱嫩雞胸」、適合秋冬進補的「薑母鴨」、「御膳燉雞湯」、「麻油猴頭菇」、「狗尾草烏骨雞」，以及適合親友圍爐共享的「藥膳羊肉爐」，從日常輕食、家常料理到暖心湯品都有選擇。對於忙碌的雙薪家庭及小家庭而言，透過方便的料理方式，就能減少備料與烹調時間，快速準備一桌具有特色的餐點。

為確保商品風味與品質，這次合作也結合國立中興大學謝昌衛教授團隊的專業指導，從酒香與食材搭配、食品加工到品質管理，提供研發技術支持，將馬祖傳統釀造特色轉化為符合現代家庭需求的食品。

活動現場特別邀請「台菜王子」黃景龍主廚現場展演，示範如何運用高粱與老酒的獨特香氣，結合食材特色，為熟悉的台灣家常料理創造新風味。黃景龍表示，高粱酒不只能出現在節慶聚餐或飲酒場合，其獨特香氣也能成為料理中的風味元素，希望透過這次合作，讓更多年輕世代認識高粱酒的不同應用。

除了風味設計，商品包裝也融入馬祖在地文化，將八八坑道、馬祖燈塔、芹壁閩東建築，以及藍眼淚、方塊海等特色景觀轉化為視覺元素，讓消費者在品嚐料理的同時，也能認識馬祖的自然風景與歷史文化。

全聯表示，隨著家庭生活型態改變，消費者對便利、美味與料理品質的需求持續提升。此次透過通路力量，攜手馬祖酒廠將地方特色酒品延伸至日常食品，不僅提供消費者更多元的餐桌選擇，也讓更多人認識馬祖風味，拓展地方特色食品的市場。

馬祖酒廠則表示，高粱與老酒承載著馬祖的歷史文化，希望透過料理創新，讓傳統酒香不再只是飲酒文化的一部分，而是能融入不同世代的日常生活。從一瓶酒延伸為一桌菜，也讓消費者在家就能透過一道道料理，感受馬祖獨有的飲食魅力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃景龍主廚現場示範如何將即時料理快速華麗上桌。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黃景龍主廚現場示範如何將即時料理快速華麗上桌。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「台菜王子」黃景龍主廚於現場親自展演，將馬祖高粱與老酒完美融入家常菜餚，驚豔全場。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「台菜王子」黃景龍主廚於現場親自展演，將馬祖高粱與老酒完美融入家常菜餚，驚豔全場。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖酒廠攜手全聯美味堂強強聯手，產官學界貴賓齊聚，共同宣布6款馬祖酒香聯名料理隆重登場。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬祖酒廠攜手全聯美味堂強強聯手，產官學界貴賓齊聚，共同宣布6款馬祖酒香聯名料理隆重登場。圖／全聯福利中心提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

包裝融入八八坑道與藍眼淚等馬祖意象，將海島美學帶上餐桌。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
包裝融入八八坑道與藍眼淚等馬祖意象，將海島美學帶上餐桌。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美味堂推出6款融合馬祖高粱與老酒風味的聯名料理，用料豐富、價格實惠，全都200元有找。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
美味堂推出6款融合馬祖高粱與老酒風味的聯名料理，用料豐富、價格實惠，全都200元有找。記者黃筱晴／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全聯 馬祖 料理 薑母鴨

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