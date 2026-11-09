寶可夢郵票周邊20日開賣！拿限量號碼牌才能買到 排隊規則1次看

中華郵政11月4日開放i集郵線上預購寶可夢7款周邊商品，不到2小時預購額度就全數售罄，另保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場。中華郵政董事長王國材表示，20日分類排隊發放號碼牌，第1類為購買寶可夢商品全套，號碼牌共1200張；第2類為購買寶可夢零星品項及2張郵票小全張，號碼牌共500張，早上11時開放，每人限領1張。

中華郵政歷經2年多洽談，成功取得寶可夢IP合作授權，首度推出寶可夢集郵及周邊商品。中華郵政將6成數量釋出於11月4日開放i郵購預購，不到2小時預購額度就全數售罄；另保留20%供指定郵局及20%供世界郵展現場，於11月20日至25日活動期間，於台北世界貿易中心展覽一館B、C區銷售。

寶可夢部分，王國材說，寶可夢周邊預售期間商品就秒殺，但仍有留部分數量，20日世界郵展開賣時發售，會將排隊與進場參展的人潮做分流，現場11時發放號碼牌，發完就沒，呼籲大家也不要再排隊了；數量部分也不會再加碼，因為與日本寶可夢公司合作時，就談定是30萬張郵票，其他商品數量也是固定。

王國材強調，只要有預購到就一定會拿到商品；針對預購黃牛亂象防堵，王國材說，預購時有15萬的限制，查證後台發現，只有一單價格高達3.8萬元，平均一件商品1500元，後續商品都有限量；中華郵政副主委康嘉芳說，單筆達到萬元的數量並不多。

對於當初預計銷售半年的規畫，康嘉芳說，寶可夢台灣代理商主動與中華郵政洽談此次合作，不是低估喜愛寶可夢的人潮，而是與國際IP談合作時一定會規畫銷售期，過去2023年販售Hello Kitty的IP商品時也是規畫販售半年。

中華郵政表示，郵展票商品展場販售於11月20日上午11時開放入場，在世貿1館8號入口處（市府路），分3類依序排隊：

一、 購買寶可夢商品全套（1組）的號碼牌，共計發放1200張號碼牌。 二、 購買寶可夢零星品項商品及2張小全張之號碼牌，共計發放500張號碼牌。 三、 新郵票品及其他集郵商品。

中華郵政表示，第一、二類入場號碼牌自當日上午11時起發放，每人限領1張；寶可夢系列商品數量有限，售完為止；第三類請依現場規劃排隊，並由工作人員引導入場。

中華郵政20日販售寶可夢郵票及商邊商品。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政20日販售寶可夢郵票及商邊商品。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政20日販售寶可夢郵票及商邊商品，中華郵政董事長王國材（左三）表示，已規畫交通管制。記者胡瑞玲／攝影