在地經營23年！台中「金寶茶餐廳」館前店將熄燈 粉絲不挺：變很難吃

台中人的回憶說掰掰！自2012年開幕至今的「金寶茶餐廳（館前店）」近日宣佈，因租約到期及人力短缺，因此將於明年3月15日結束營業。隨著消息出爐，有粉絲感到不捨，留言「OMG科博館結束後的固定行程不見了」，但也有人認為「大業路的時候最好吃」、「變很難吃 收一收也好」。

最初於大業路起家的「金寶茶餐廳」在2003年開幕，乃是台中知名的老字號茶餐廳。店內提供有牛肉腸粉、叉燒酥、燒賣等港式點心，還有廣東炒麵、煲仔飯等不同餐點，獲得許多消費者喜愛。2012年時，金寶茶餐廳拓展版圖，開設館前店，同樣主打多樣化的港式料理。2019年時，金寶茶餐廳還曾至米平方商場開設國安店。

雖然持續拓展，但金寶各店陸續結束營業，目前僅剩下「館前店」尚在營業。不過業者也宣佈，因租約期滿及人力短缺，決定於2027年3月15日正式結束營業。但公告中也表示，爾後若覓得合適之全新店址，將立即公告周知，期待能再次為各位貴賓服務。

歇業公告出爐後，有網友表示「有要換小間店嗎？吃不到會很可惜」、「房租食材人事，真的很難」。但也有網友認為「從大業店休業之後，我就已經看出這個招牌保不住了，換師父了所有菜色完全不行.....」、「到後期變的又貴口味又不道地」。