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超商搶攻溫暖商機！7-ELEVEN黑蔘美式快速補氣 全家濃厚拉麵暖胃上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家搶攻降溫暖食商機，集結日本熊本拉麵名店「火之國文龍」聯名濃厚鹽豚骨拉麵、麻油菇菇拌麵、韓式泡菜海陸豆腐丼飯及「SOHOT炎選」三角起司酥派。圖／全家便利商店提供
全家搶攻降溫暖食商機，集結日本熊本拉麵名店「火之國文龍」聯名濃厚鹽豚骨拉麵、麻油菇菇拌麵、韓式泡菜海陸豆腐丼飯及「SOHOT炎選」三角起司酥派。圖／全家便利商店提供

天氣突然降溫，7-ELEVEN、全家便利商店搶攻秋冬溫暖商機推暖呼呼新品，從養生機能系熱飲、濃厚風味咖啡，到異國聯名熱食與蔬食料理，全面滿足消費者在寒冬中隨時暖心又暖胃的多元期待。

7-ELEVEN看好冬日暖飲需求及養生補給趨勢，首度跨界攜手韓國知名品牌「熊津」，推出全新「熊津黑蔘元氣美式」，將嚴選美式咖啡與熊津5X精力黑蔘飲完美融合，訴求好喝不苦澀且能即效補充能量，為上班族、注重健康養身的消費者提供寒冬補氣的全新選擇。

此外，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也同步推出2款濃郁系季節限定飲品：融合綿密奶泡、香甜可可與冠軍咖啡豆的「燕麥可可瑪奇朵」，以及結合金盞花萃取、膠原蛋白與溫潤蜂蜜香氣的「金盞花膠原蜜香拿鐵」，11月11日起至12月8日享優惠價99元，層層堆疊豐富口感，帶來細緻暖意。

全家便利商店則搶攻熱食與傳統養生甜品市場，台日韓暖食、現烤點心一次上桌！攜手「山海樓」主廚監製推出Let’s Tea聯名熱飲系列，包括以古法炒糖搭配圓糯米與薏仁慢煮的「桂圓薏仁飲」，以及選用光中杏原粒現磨，搭配飽滿燕麥的「杏仁燕麥飲」，保留台式傳統甜品的自然甘甜與豐富顆粒口感，11月11日至12月8日享優惠價59元。

異國暖食巷口就能嚐鮮，全家同步推出攜手日本熊本拉麵名店「火之國文龍」，推出「濃厚鹽豚骨拉麵」，以大量豬骨慢火熬煮搭配芝麻油提味，呈現醇厚拉麵風味。台味新品首推「麻油菇菇拌麵」，素食族群也能享受撲鼻麻油香；韓食控必吃的「韓式泡菜海陸豆腐丼飯」，則以韓式大醬風味醬汁搭配多種食材，風味微辣鮮香，11月11日至11月24日搭配指定飲品享組合價99元優惠。SOHOT炎選現烤點心同步推出「三角起司酥派」，即日起享第2件6折，全方位滿足寒冷天氣裡的澎湃食欲。

全家Let’s Tea與星級台菜餐廳「山海樓」推出2款冬季限定聯名熱飲「桂圓薏仁飲」及「杏仁燕麥飲」，由山海樓主廚監製，延續餐廳重視天然原料與台灣飲食風味的精神。圖／全家便利商店提供
全家Let’s Tea與星級台菜餐廳「山海樓」推出2款冬季限定聯名熱飲「桂圓薏仁飲」及「杏仁燕麥飲」，由山海樓主廚監製，延續餐廳重視天然原料與台灣飲食風味的精神。圖／全家便利商店提供

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」於11月11日起還推出絎縫兩用隨行杯袋，以品牌立體押紋經典符號延伸，以專屬立體雲朵澎澎版型貼合杯型。圖／7-ELEVEN提供
「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」於11月11日起還推出絎縫兩用隨行杯袋，以品牌立體押紋經典符號延伸，以專屬立體雲朵澎澎版型貼合杯型。圖／7-ELEVEN提供

CITY CAFE首度攜手韓國知名品牌「熊津」創新推出「黑蔘元氣美式」。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE首度攜手韓國知名品牌「熊津」創新推出「黑蔘元氣美式」。圖／7-ELEVEN提供

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