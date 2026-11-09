快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

BTS高雄場追星攻略！三星Galaxy體驗區限定徽章、應援紀念照全帶回家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
在Galaxy體驗區運用Galaxy Z Fold8於BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'主題牆前拍照，將專屬紀念照帶回家。圖／台灣三星電子提供
在Galaxy體驗區運用Galaxy Z Fold8於BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'主題牆前拍照，將專屬紀念照帶回家。圖／台灣三星電子提供

BTS高雄演唱會倒數！為了迎接BTS防彈少年團《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》世界巡迴演唱會，三星這次也要陪粉絲一起追星，從演唱會前的應援留言、主題自拍，到現場限定徽章與巡演周邊抽獎，通通幫ARMY安排好了！11月19日、21日及22日演唱會期間，三星將在高雄世運主場館打造專屬Galaxy體驗區，還串聯高雄指定三星智慧館推出限定活動，讓粉絲不只可以親眼見證偶像舞台魅力，也能把專屬應援紀念品及珍貴回憶一起帶回家。

這次三星在高雄世運主場館打造專屬Galaxy體驗區，規劃Message Wall、Photo Booth及Social Event共3大互動體驗區。想對偶像說的話，不必只留在心裡！粉絲可以使用Galaxy Z Fold8錄製應援訊息，透過Galaxy AI翻譯助理即時翻譯，再將內容投影至現場LED螢幕，讓不同語言的心意也能傳遞給BTS。完成體驗後，還能獲得現場即時印製的專屬應援留言卡，留下這趟追星之旅的第一份紀念。

來到演唱會現場當然少不了打卡合照！Photo Booth提供BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'主題牆，粉絲可以運用Galaxy Z Fold8的5,000萬畫素主鏡頭，搭配封面預覽功能輕鬆拍攝自拍，完成任務就能帶走專屬即拍即印紀念照。拍完照還有機會拿好禮，只要將現場互動及拍攝成果上傳社群平台，並標註指定Hashtag，就能參加抽獎，有機會獲得「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Pin（Kaohsiung）」高雄限定徽章，以及巡演限定徽章收藏組。

不只演唱會現場有活動，三星也把追星熱潮延伸到高雄市區。11月12日至30日期間，高雄指定三星智慧館推出限定應援體驗，粉絲只要使用Galaxy S26系列手機開啟專屬App，尋找BTS巡迴演唱會元素並合影，再搭配指定Hashtag分享到個人社群平台，就能兌換高雄限定徽章乙個。此外，活動期間購買Galaxy S系列、Z系列手機、Galaxy Buds4系列耳機或同系列配件，還能參加門市DIY手作體驗，完成後獲得巡演限定精美小禮，讓高雄追星之旅更充實。

到了BTS演唱會現場，當然也要把舞台上的每個精彩瞬間拍好拍滿。演唱會神機Galaxy S26 Ultra支援最高100倍超高倍變焦，搭配加大光圈與進化版「超明亮夜幕攝影」，即使座位距離舞台較遠，或面對複雜的演唱會燈光，也能盡可能清晰捕捉成員的舞台魅力；「智慧防窺」功能則讓粉絲在公共場合查看訂票資訊、行程及個人資料時更安心。

想要無限回味精彩演出，則可以透過Galaxy Z Fold8的大尺寸內頁螢幕，沉浸式欣賞演唱會照片與影片。搭配「專屬聚焦」功能，影片後製時只要選定本命，AI便能智慧追蹤，生成專屬直拍影音！。Galaxy Buds4系列則以Hi-Fi音質呈現音樂細節，無論演唱會前預習歌單，或演出後重溫現場紀錄，都能延續對BTS音樂的熱愛。

現在想要趕快換新機也不用擔心舊手機資料搬家麻煩，透過升級版Smart Switch掃描QR Code，就能快速轉移照片、影片、帳密及各項設定；快速分享更支援AirDrop跨平台傳輸，方便ARMY將演唱會拍下的精彩畫面即時分享給朋友，讓每個感動都能一起收藏。

演唱會期間三星Galaxy體驗區設於戶外廣場，11月19日開放時間為11:00至18:30，11月21日及22日則為10:30至18:30。準備好應援手燈、演唱會穿搭與拍照手機的ARMY們，可以提早抵達現場，先玩體驗活動、收集限定周邊，帶著滿滿好禮一起迎接BTS登台。

三星智慧館響應韓流盛會，於11月12日至30日推出限定體驗活動，即可獲得限量'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' Pin（Kaohsiung）。圖／台灣三星電子提供
三星智慧館響應韓流盛會，於11月12日至30日推出限定體驗活動，即可獲得限量'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' Pin（Kaohsiung）。圖／台灣三星電子提供

於Galaxy體驗區完成指定任務，有機會獲得限定BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Pin Special Package巡演限定徽章收藏組。圖／台灣三星電子提供
於Galaxy體驗區完成指定任務，有機會獲得限定BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Pin Special Package巡演限定徽章收藏組。圖／台灣三星電子提供

三星於演唱會現場規畫3大體驗，有機會將限定BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Pin Special Package巡演限定徽章收藏組帶回家。圖／台灣三星電子提供
三星於演唱會現場規畫3大體驗，有機會將限定BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Pin Special Package巡演限定徽章收藏組帶回家。圖／台灣三星電子提供

三星在高雄世運主場館打造專屬Galaxy體驗區，完成體驗有機會獲得3大體驗好禮。圖／台灣三星電子提供
三星在高雄世運主場館打造專屬Galaxy體驗區，完成體驗有機會獲得3大體驗好禮。圖／台灣三星電子提供

於Galaxy體驗區完成體驗流程便能獲得現場即時印製的Message Wall's photo card專屬應援留言卡。圖／台灣三星電子提供
於Galaxy體驗區完成體驗流程便能獲得現場即時印製的Message Wall's photo card專屬應援留言卡。圖／台灣三星電子提供

GALAXY 三星 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓團BTS高雄開唱 市府推商圈夜市優惠券邀歌迷吃美食

Coupang酷澎雙11狂購祭天天下單抽好禮　WOW會員再抽史上最高111,111元酷澎幣

兔瓏粉絲衝啦！「宇宙年糕店」信義區快閃 限定福袋、見面會一次滿足

寶可夢迷周末衝南港！亞洲錦標賽進入最終戰 快閃店貨量齊 體驗拿好禮

相關新聞

超商搶攻溫暖商機！7-ELEVEN黑蔘美式快速補氣 全家濃厚拉麵暖胃上市

天氣突然降溫，7-ELEVEN、全家便利商店搶攻秋冬溫暖商機推暖呼呼新品，從養生機能系熱飲、濃厚風味咖啡，到異國聯名熱食與蔬食料理，全面滿足消費者在寒冬中隨時暖心又暖胃的多元期待。

葛萊美傳奇爵士人聲天團！ 紐約之聲謝幕巡演 2027新春台北、高雄最後登台

享譽國際的傳奇爵士人聲團體「紐約之聲」（ New York Voices），即將迎來近四十年音樂旅程的重要告別時刻！隨著告別巡演邁入尾聲，紐約之聲將於2027年新春重返台灣，作為正式告別紐約舞台前的海外最終站，攜手台灣頂尖爵士樂團「臺北爵士大樂隊」（Taipei Jazz Orchestra，TJO），以精湛的人聲和聲、磅礡的大樂團編制與多元風格的音樂演出，為台灣樂迷獻上難能可貴的相聚時刻。同時推出藝術生涯的最後一張專輯，為樂迷留下值得珍藏的音樂紀念。這場重溫經典的音樂盛會將於 2027 年 2 月 9 日在高雄衛武營音樂廳登台、2 月 12 日移師台北國家音樂廳，演出將於 11 月 13 日中午 12 點在 udn 售票網（https://pse.is/9r4etf）早鳥開賣，限時最低優惠 85 折！

觸控MacBook Pro如何改變工作流程？攝影師、時裝設計師分享實際體驗

極具話題性的全新MacBook Pro，不僅首度加入螢幕觸控功能，更配備採用串聯式OLED技術的PROLED XDR顯示器。對於過去高度仰賴觸控式軌跡板、外接繪圖板與專業校色螢幕的創作者而言，這項改變等於多了一種全新的操作方式，讓使用者在色彩檢視、影像編修與設計創作時，擁有更多元且直覺的互動選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。