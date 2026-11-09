BTS高雄場追星攻略！三星Galaxy體驗區限定徽章、應援紀念照全帶回家
BTS高雄演唱會倒數！為了迎接BTS防彈少年團《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'》世界巡迴演唱會，三星這次也要陪粉絲一起追星，從演唱會前的應援留言、主題自拍，到現場限定徽章與巡演周邊抽獎，通通幫ARMY安排好了！11月19日、21日及22日演唱會期間，三星將在高雄世運主場館打造專屬Galaxy體驗區，還串聯高雄指定三星智慧館推出限定活動，讓粉絲不只可以親眼見證偶像舞台魅力，也能把專屬應援紀念品及珍貴回憶一起帶回家。
這次三星在高雄世運主場館打造專屬Galaxy體驗區，規劃Message Wall、Photo Booth及Social Event共3大互動體驗區。想對偶像說的話，不必只留在心裡！粉絲可以使用Galaxy Z Fold8錄製應援訊息，透過Galaxy AI翻譯助理即時翻譯，再將內容投影至現場LED螢幕，讓不同語言的心意也能傳遞給BTS。完成體驗後，還能獲得現場即時印製的專屬應援留言卡，留下這趟追星之旅的第一份紀念。
來到演唱會現場當然少不了打卡合照！Photo Booth提供BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'主題牆，粉絲可以運用Galaxy Z Fold8的5,000萬畫素主鏡頭，搭配封面預覽功能輕鬆拍攝自拍，完成任務就能帶走專屬即拍即印紀念照。拍完照還有機會拿好禮，只要將現場互動及拍攝成果上傳社群平台，並標註指定Hashtag，就能參加抽獎，有機會獲得「BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' Pin（Kaohsiung）」高雄限定徽章，以及巡演限定徽章收藏組。
不只演唱會現場有活動，三星也把追星熱潮延伸到高雄市區。11月12日至30日期間，高雄指定三星智慧館推出限定應援體驗，粉絲只要使用Galaxy S26系列手機開啟專屬App，尋找BTS巡迴演唱會元素並合影，再搭配指定Hashtag分享到個人社群平台，就能兌換高雄限定徽章乙個。此外，活動期間購買Galaxy S系列、Z系列手機、Galaxy Buds4系列耳機或同系列配件，還能參加門市DIY手作體驗，完成後獲得巡演限定精美小禮，讓高雄追星之旅更充實。
到了BTS演唱會現場，當然也要把舞台上的每個精彩瞬間拍好拍滿。演唱會神機Galaxy S26 Ultra支援最高100倍超高倍變焦，搭配加大光圈與進化版「超明亮夜幕攝影」，即使座位距離舞台較遠，或面對複雜的演唱會燈光，也能盡可能清晰捕捉成員的舞台魅力；「智慧防窺」功能則讓粉絲在公共場合查看訂票資訊、行程及個人資料時更安心。
想要無限回味精彩演出，則可以透過Galaxy Z Fold8的大尺寸內頁螢幕，沉浸式欣賞演唱會照片與影片。搭配「專屬聚焦」功能，影片後製時只要選定本命，AI便能智慧追蹤，生成專屬直拍影音！。Galaxy Buds4系列則以Hi-Fi音質呈現音樂細節，無論演唱會前預習歌單，或演出後重溫現場紀錄，都能延續對BTS音樂的熱愛。
現在想要趕快換新機也不用擔心舊手機資料搬家麻煩，透過升級版Smart Switch掃描QR Code，就能快速轉移照片、影片、帳密及各項設定；快速分享更支援AirDrop跨平台傳輸，方便ARMY將演唱會拍下的精彩畫面即時分享給朋友，讓每個感動都能一起收藏。
演唱會期間三星Galaxy體驗區設於戶外廣場，11月19日開放時間為11:00至18:30，11月21日及22日則為10:30至18:30。準備好應援手燈、演唱會穿搭與拍照手機的ARMY們，可以提早抵達現場，先玩體驗活動、收集限定周邊，帶著滿滿好禮一起迎接BTS登台。
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