好評再加場！《神隱少女》舞台劇加開2場 福地桃子、醍醐虎汰朗及夏木麻里等台北卡司揭曉

全球矚目的《神隱少女》舞台劇即將於今年12月首度來台！自台北演出消息公布以來受到劇迷熱烈關注，主辦單位今宣布再加開2027年1月5日、1月19日晚場共2場演出，並同步釋出部分場次的貴賓包廂座位，讓更多觀眾有機會親身走進宮﨑駿筆下的神靈世界。此次加場將是《神隱少女》舞台劇最後的搶票機會，加場場次預計於2026年11月10日(二) 12:00 於OPENTIX正式啟售，詳情請見 OPENTIX節目售票頁面 公告。

福地桃子、森莉那接棒千尋 醍醐虎汰朗與犬飼直紀及新原泰佑化身白龍

隨著加場消息公布，備受期待的台北演出卡司也正式揭曉。「千尋」將由福地桃子與森莉那共同擔綱。福地桃子曾參與2024年《神隱少女》舞台劇日本巡演，詮釋從膽怯少女逐漸找到勇氣的千尋；森莉那也將以不同的表演魅力，帶領觀眾走進千尋的奇幻冒險，兩位演員將輪番呈現屬於自己的千尋。

「白龍」則由醍醐虎汰朗與犬飼直紀及新原泰佑共同演出。其中醍醐虎汰朗曾為新海誠動畫電影《天氣之子》男主角「森嶋帆高」配音，此次化身守護千尋、穿梭於神靈世界的白龍，也讓人期待他與千尋之間的舞台火花。醍醐虎汰朗表示：「繼日本、倫敦、上海、首爾公演後，能以白龍一角參與台北演出，我感到非常幸福。我會珍惜作品的世界觀，真誠面對角色，與團隊齊心協力，全力將魅力傳達給大家。期待在劇場與各位相見。」

從動畫原聲到真人舞台 夏木麻里再度化身湯婆婆、安達祐實驚喜登場、樹里咲穂再續魔女魅力

《神隱少女》自2001年上映後，奇幻世界與鮮明角色早已深植無數影迷心中。舞台版最大的魅力之一，正是如何讓這些只存在於動畫中的角色，真實呈現在觀眾眼前。從千尋、白龍、無臉男，到鍋爐爺爺與湯婆婆，製作團隊透過真人演出、大型木偶、多人操偶、精密舞台機關與傳統劇場技法，重新創造宮﨑駿筆下充滿想像力的世界。

此次夏木麻里參與台北演出，更為作品增添別具意義的亮點。曾在宮﨑駿動畫電影《神隱少女》中為「湯婆婆 / 錢婆婆」獻聲的她，如今將親自登上舞台詮釋這兩位經典角色，讓熟悉電影的觀眾有機會從動畫中的聲音走進真實的劇場，再次感受湯婆婆與錢婆婆的獨特魅力。談及此次世界巡演，夏木麻里表示：「能再次以湯婆婆與錢婆婆身分生活在不可思議的世界，非常開心。歷經日本各地、倫敦及首爾，將迎來個人第146場演出。湯屋持續進化，每次都有新發現，還不打算退休！」

同樣飾演「湯婆婆／錢婆婆」的樹里咲穂，自2025年上海公演起加入《神隱少女》舞台劇演出陣容，此次也將首度來台演出。對於能再次詮釋這兩位性格鮮明的經典角色，樹里咲穂興奮表示：「能再次飾演兩位魔女、回到最愛的《神隱少女》世界非常開心！也是第一次到台北，希望大家享受不可思議而可愛的故事。我要為魔女注入靈魂，充滿活力地奔馳舞台，台北美食也不能錯過！」

另一大亮點則是日本知名女星安達祐實的驚喜加入。童星出身的安達祐實，憑藉經典日劇《無家可歸的小孩》及多部影視作品走紅，在台灣擁有極高知名度，更是許多台灣觀眾耳熟能詳的日本演員。此次她將突破以往螢幕形象，首度挑戰舞台劇《神隱少女》中性格鮮明的「湯婆婆／錢婆婆」。對於此次演出，安達祐實表示：「我將從台北公演起飾演湯婆婆／錢婆婆。2023年還坐在觀眾席欣賞，沒想到有天能站上舞台，簡直像夢。我會珍惜大家至今建立的世界，以自己的方式用心演出。」從觀眾席走上舞台，安達祐實將以全新的表演面貌詮釋這兩位經典角色，而台北更成為她加入《神隱少女》舞台劇演出陣容的首站，為此次公演增添獨特意義，也讓觀眾格外期待她在舞台上的精彩表現。

世界巡演首站在台北 國際級卡司完整呈現劇場魔法

由東寶株式會社製作，《悲慘世界》音樂劇導演約翰・凱爾德（John Caird）改編及執導，《神隱少女》舞台劇自2022年於日本首演後，先後於日本各地及倫敦、上海、首爾演出。2024年更正式登上英國倫敦西區倫敦大劇院演出，創下日本舞台劇史上日語劇目於海外最大規模演出的紀錄。倫敦站共演出135場，期間幾乎座無虛席，累積吸引約30萬名觀眾朝聖。

本次世界巡演將由台北揭開序幕，除了大型木偶及舞台機關，演出更搭配現場樂團演奏久石讓為電影創作的經典配樂。當熟悉的旋律在劇場中響起，千尋、白龍、無臉男、湯婆婆等角色也將真實出現在眼前，帶領觀眾重新走進那座神秘湯屋。

從動畫銀幕到現場劇場，《神隱少女》舞台劇將於2026年12月17日至2027年1月31日在國家戲劇院登場。本演出開賣即掀起熱烈搶票潮，票房表現亮眼，眾多熱門場次及票區迅速售罄，一票難求。因此主辦單位再宣布加開2027年1月5日及1月19日晚場，並公布各場次演出卡司，喜愛《神隱少女》的觀眾務必把握最後搶票機會，與千尋一同踏上關於成長、勇氣與想像力的奇幻旅程。

《神隱少女》舞台劇 台北演出

演出日期｜2026年12月17日至2027年1月31日

演出地點｜國家戲劇院

製作單位｜東寶株式會社

主辦單位｜聯合數位文創

協辦單位｜國家表演藝術中心國家兩廳院

加場開賣｜2026年11月10日(二) 12:00