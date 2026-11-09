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醉膏蟹、醬爆蟹年糕限定上桌！點水樓「秋蟹宴」還有果律軟殼蟹新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Do Re Mi（江南炒蝦蟹）。記者陳睿中／攝影
Do Re Mi（江南炒蝦蟹）。記者陳睿中／攝影

涼意漸濃，正是品嚐秋蟹的絕佳時機。「點水樓」於今年秋季，以秋蟹結合芋艿、秋葵、翼豆、茭白筍等食材，推出一系列秋季限定料理，其中包括新品「果律軟殼蟹」，還有招牌的「醉膏蟹」、「Do Re Mi（江南炒蝦蟹）」也再度登場，讓賓客能夠享受精緻的秋季旬味。

本季新推出的「果律軟殼蟹」以軟殼蟹為主角，酥炸至外酥內嫩，再搭配上季節水果沙拉，以酸甜果香平衡炸蟹的風味，勾勒出清新輪廓。招牌的「醉膏蟹」嚴選優質紅蟳，以特製紹興酒、花雕酒、黃酒與辛香料浸漬入味。醇厚酒香更能凸顯飽滿肉質與綿密甘甜的蟹膏，成為許多內行饕客的必點菜餚。

同為招牌料理的「Do Re Mi（江南炒蝦蟹）」，匯聚劍蝦仁與細緻蟹膏、蟹肉，經過大火翻炒鎖住自然鮮甜，享受海味的同時又能維持優雅。除此之外，「醬爆蟹年糕」取新鮮活蟹經醬爆處理，搭配軟彈的年糕更添口感變化，乃是上海經典佳餚。其他還有「紅蟳米粉鍋」、「椒鹽大沙公」、「芙蓉處女蟳」等不同的蟹蟳料理可供選擇。

為方便民眾享受秋季特色料理，點水樓規劃「雙人套餐」、「四人合菜」以及「十人桌菜」等不同方案，菜色包括花雕蒸膏蟹、醬爆蟹年糕，以及酥炸翼豆、酒釀桂花芋艿、金沙茭白筍等鮮蔬，方便不同團體品嚐秋蟹美味。

墨魚芋頭燒肉。記者陳睿中／攝影
墨魚芋頭燒肉。記者陳睿中／攝影

果律軟殼蟹。記者陳睿中／攝影
果律軟殼蟹。記者陳睿中／攝影

醉膏蟹。記者陳睿中／攝影
醉膏蟹。記者陳睿中／攝影

醬爆蟹年糕。記者陳睿中／攝影
醬爆蟹年糕。記者陳睿中／攝影

紅蟳米粉鍋。記者陳睿中／攝影
紅蟳米粉鍋。記者陳睿中／攝影

茭白筍 料理

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