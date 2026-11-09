聽新聞
0:00 / 0:00
醉膏蟹、醬爆蟹年糕限定上桌！點水樓「秋蟹宴」還有果律軟殼蟹新登場
涼意漸濃，正是品嚐秋蟹的絕佳時機。「點水樓」於今年秋季，以秋蟹結合芋艿、秋葵、翼豆、茭白筍等食材，推出一系列秋季限定料理，其中包括新品「果律軟殼蟹」，還有招牌的「醉膏蟹」、「Do Re Mi（江南炒蝦蟹）」也再度登場，讓賓客能夠享受精緻的秋季旬味。
本季新推出的「果律軟殼蟹」以軟殼蟹為主角，酥炸至外酥內嫩，再搭配上季節水果沙拉，以酸甜果香平衡炸蟹的風味，勾勒出清新輪廓。招牌的「醉膏蟹」嚴選優質紅蟳，以特製紹興酒、花雕酒、黃酒與辛香料浸漬入味。醇厚酒香更能凸顯飽滿肉質與綿密甘甜的蟹膏，成為許多內行饕客的必點菜餚。
同為招牌料理的「Do Re Mi（江南炒蝦蟹）」，匯聚劍蝦仁與細緻蟹膏、蟹肉，經過大火翻炒鎖住自然鮮甜，享受海味的同時又能維持優雅。除此之外，「醬爆蟹年糕」取新鮮活蟹經醬爆處理，搭配軟彈的年糕更添口感變化，乃是上海經典佳餚。其他還有「紅蟳米粉鍋」、「椒鹽大沙公」、「芙蓉處女蟳」等不同的蟹蟳料理可供選擇。
為方便民眾享受秋季特色料理，點水樓規劃「雙人套餐」、「四人合菜」以及「十人桌菜」等不同方案，菜色包括花雕蒸膏蟹、醬爆蟹年糕，以及酥炸翼豆、酒釀桂花芋艿、金沙茭白筍等鮮蔬，方便不同團體品嚐秋蟹美味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。