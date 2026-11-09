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享受白鰻、A5和牛、龍蝦的創意滋味！旨醞鐵板燒「秋冬菜單」新上桌
饗賓集團旗下鐵板料理「旨醞」，將於11月9日推出新菜「歲序・豐潤」。以秋菇與銀杏果等秋冬旬味為起點，交織白鰻、A5和牛、干貝與龍蝦，並以烏魚子、黑蒜、陳年紅酒等食材增添歲月香氣，帶來秋冬的季節滋味。
本次秋冬菜單，以「一皿一鮮，昇華食材旨味；以時間慢釀，堆疊風味厚度」為核心，先以「竹炭甜筒／雪蟹／鮭魚卵／松露奶油醬」作為開場，再銜接「現煎薄脆起司／生火腿／無花果乾／7年熟成陳年紅酒醋」，藉由醇厚風味與酸甜果香喚醒味蕾。
同時主廚也將台灣的傳統滋味融入菜單，例如「鵝螺貝／羊肚菌菇／雙色薏仁／雞豚白湯」靈感源自四神湯，藉由羊肚菌的獨特香氣與薏仁搭配，帶來熟悉的暖意，並以桌邊現沖的手法增添儀式感。向「刈包」致意的「台灣白鰻魚／照燒醬／花生粉／香菜」，嚴選在地台灣白鰻魚，先蒸再煎至外皮金黃酥脆，經照燒醬提味再夾入刈包麵皮，搭配花生粉、炒酸菜與新鮮香菜收尾，讓小吃展現精緻新風貌。
「旨醞」共設計4款套餐，包括「平日午間限定9品套餐」、「日常輕奢10品套餐」、「專屬款待12品套餐」以及「極饗海陸12品套餐」，每套1,380～3,880元。針對部份方案，還能擁有「南非活鮑魚」、「龍蝦」、「A5和牛肋眼心」、「廣島生蠔」等不同食材，享受更豪華的海陸盛宴。
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