500小趴踢2026／為期3日「500小趴踢」完美落幕 美食＋音樂好幸福

《500輯》主辦的「500小趴踢2026」在今日（11月8日）迎來活動最後一天。現場集結超過30間餐飲、甜點與生活風格品牌，加上晴朗天氣的加持，讓活動自開攤起就吸引大批人潮，3日活動共計迎來近7萬人次，展現出無比的活力與熱情。

為期三日的「500小趴踢2026」吸引大量民眾前來，並在11月8日劃下完美句點。圖／500輯攝影團隊提供

首度於台北西門紅樓北廣場舉行的「500小趴踢2026」，以「小趴踢，大能量」為主題，匯聚戶外風格市集、音樂展演與跨界講座，為民眾帶來充滿質感的周末派對。其中餐飲品牌即包括台北晶華酒店、台北君悅酒店等星級飯店，還有橘色涮涮屋、林聰明沙鍋魚頭、雷蒙叔叔美式餐廳等人氣品牌，以及星忱甜點、不二糕餅等螞蟻人愛店，讓參與者一次享受多樣化的美食盛宴。

台北晶華酒店今年規劃美味的「晶華軒火鴨泡飯」套餐組合，還有消暑清涼的氣泡烏龍；台北君悅酒店現場則以「慢烤手切牛肉漢堡」人氣最高，其他還有「彩虹恐龍骨漢堡」、「香烤帶皮地瓜佐酸奶油、切達起司及培根」等多種品項，均都吸引饕客登門嘗鮮。

自嘉義北上的「林聰明沙鍋魚頭」今年攜手「小聰明美味食堂」，推出多款招牌與創意料理。其中又以經典沙鍋菜、嘉義火雞肉聰明飯糰最受歡迎，共各售出500碗、300顆。業者透露，許多客人都一次外帶好幾份，還有許多外國顧客上門，很開心能夠透過「500小趴踢」傳達出嘉義在地的飲食特色。

來自花蓮的「春虫冰工場」表示，本身已經多年未到台北參與市集，這次為了500小趴踢，特別復刻「鮮果雪酪脆皮杯」，單日售出超過250杯。不僅產品獲得許多正面回饋，還在活動中認識許多新朋友。「極之好味．燒臘茶餐廳」則在本次活動帶來港式叉燒、魚蛋等招牌餐點。業者表示，本次活動吸引很多不同客群前來，還有觀光客回頭購買支持，相當有趣。

周日限定的「汶傳統米食」開賣即吸引不少粉絲購買，包括200顆草仔粿、150顆芋頭粿均提前完售。業者表示，500小趴踢集結多間知名又好吃的品牌，還有許多不同國籍的顧客前來，希望藉此將台灣傳統美食發揚光大。老字號的「艋舺大豐」推出招牌的中式炸物拼盤，其中還包括活動限定的爆漿芝麻炸芋圓，得到許多消費者支持。

另外如「NAKA TAIPEI」飲品全數售罄；500甜常勝軍「星忱甜點」供應的750顆可麗露也全部完售；主打店內甜點與特色飲品的「橘色涮涮屋／M ONE CAFE」在三日活動內也售出約500份。除了精彩的市集活動，「500小趴踢2026」最後一日也安排林佳辰、閻奕格等多位實力歌手登台演出，用音樂與美食，為民眾帶來滿滿的周末幸福感。

三小市集與統一超商好鄰居文教基金會攜手打造「島嶼食冊店」。圖／500輯攝影團隊提供

「台中租界炭火蝦飯」推出高人氣的「蝦皇蝦多多飯」。圖／500輯攝影團隊提供

林聰明沙鍋魚頭與小聰明美味食堂，帶來沙鍋魚頭、嘉義火雞肉聰明飯糰等料理。圖／500輯攝影團隊提供

不二糕點推出經典蛋黃酥禮盒，吸引民眾購買。圖／500輯攝影團隊提供

「艋舺大豐」集結招牌炸物，推出中式炸物拼盤。圖／500輯攝影團隊提供

華元食品於現場舉辦互動遊戲，吸引民眾熱情參與。圖／500輯攝影團隊提供

來自花蓮的「春虫冰工場」主打自製冰品，酥甜又消暑。圖／500輯攝影團隊提供

周日限定的「汶傳統米食」帶來草仔粿、芋頭粿等傳統美味。圖／500輯攝影團隊提供

500小趴踢2026

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

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