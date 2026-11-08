新光三越「韓潮玩樂祭」 50+韓國人氣品牌、12家全台首發集結A11

新光三越台北信義新天地即起至11月17日，在A11 6F信義劇場推出「韓潮玩樂祭」， 集結超過50個韓國人氣品牌、12家全台首發，從韓國名廚料理、70年釜山老字號、首爾人氣烘焙，到韓系設計選物與K-BEAUTY，打造韓流生活盛會。

集結兩大話題主廚美食

這次韓國展集結兩大話題主廚美食，讓韓劇與韓綜中的經典韓味，端上台灣餐桌。首先是韓國知名美食家白種元創立的「香港飯店0410」，將韓國人熟悉的韓式中華料理帶進信義區。招牌「韓式炸醬麵」每份180元，以濃郁鹹甜炸醬搭配Q彈麵條，重現韓國街頭的經典風味；還有「辣椒美乃滋炸雞」200元、「糖醋肉」250元等人氣料理。

「學餐名家」人氣主廚李美英攜手韓式料理品牌MAMI COOKING，推出6款期間限定韓式家常料理，包含「海鮮冬粉」200元、「泡菜海鮮煎餅」220元、「辣炒小章魚泡菜五花肉」280元，以及「明太子美乃滋飯捲」350元等特色餐點，以傳統韓式風味結合創意料理手法。

韓國街頭美食一站滿足

提到韓國街頭美食，少不了熱騰騰的魚板，韓國展特別集結創立於1953年的釜山老字號「三進魚板SAMJIN」，現場帶來「香腸年糕熱狗串」150元、「韓國蟹肉魚板捲」150元等特色商品，讓消費者不用飛釜山，就能品嚐美味。韓國經典食品品牌「Samlip三立」旗下經典韓式蒸包至今已有55年歷史，這次帶出「經典韓國包子」3袋特價500元，讓民眾把韓國國民美食帶回家。

韓國首爾特色烘焙品牌「Bottari Bakery 」，以人氣摩卡麵包吸引甜點愛好者，這次韓國展現場烘焙推出「韓國摩卡麵包」，包含原味、可頌、奶油等口味，每個130至140元；還有外皮Q彈、內餡豐富的「麻糬鯛魚燒」，包含紅豆、起司、地瓜及卡士達等口味，原價每個120元，任選3個特價320元，每日限量出爐。

還有韓系設計選物、彩妝保養

不只韓國街頭美食，也把首爾設計選物搬進信義區。源自首爾、創立於2013年的設計選物品牌「object」，以集結韓國獨立插畫家、設計師與生活創作者作品聞名，從文具、明信片、插畫商品到特色生活雜貨，將創意設計融入日常生活。

韓國特色襪品品牌「ODD SOCKS」來自韓國的不對稱機能襪，穿出不被定義的獨特。以不對稱設計、色彩搭配及個性圖案展現獨特風格，將日常襪品轉化為造型亮點。

同時也集結韓國人氣彩妝與保養品牌，推出多款超值優惠，11月10日前有Laka美妝特賣會，最低3折起，其中「濃霧豐唇持色唇膏」原價480元、特價199元，約4.1折；「原生纖盈染眉膠」原價400元、特價199元，約5折。韓國保養品牌「BEIGIC」的「咖啡豆煥顏調理面膜」原價1,250元，特價299元、下殺約2.4折，單件現省951元。

此外，11月9日至11月29日，韓國專業彩妝品牌「espoir」亦將於A11 1F推出限定快閃店，以aespa成員WINTER的時尚魅力與韓系專業底妝為亮點，推出消費贈WINTER小卡、滿額贈限定彩妝及LUCKY DRAW等活動。

Samlip經典韓國包子。圖／新光三越提供

釜山老字號「三進魚板SAMJIN」的湯魚板。圖／新光三越提供

Bottari Bakery麻糬鯛魚燒。圖／新光三越提供

學餐名家泡菜海鮮煎餅。圖／新光三越提供

新光三越台北信義新天地即起至11月17日，在A11 6F信義劇場推出「韓潮玩樂祭」， 集結超過50個韓國人氣品牌、12家全台首發。圖／新光三越提供

GOSUFOOD水果年糕。圖／新光三越提供

韓國襪品品牌「ODD SOCKS」。圖／新光三越提供