快訊

女生有這5種興趣難結婚？ 日媒報導第1名讓人意想不到

國安基金護盤不保證止跌！股民揭最大誤區 融資照樣會斷頭

聽新聞
0:00 / 0:00

線上訂製實體化 Longchamp客製化快閃店限時登陸南港LaLaport

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Longchamp於11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店。圖／Longchamp提供
Longchamp於11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店。圖／Longchamp提供

Longchamp在11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店，邀請每位來訪者發揮想像力，親手打造獨一無二的包款。

台北作為這次全球六大城市快閃巡迴據點之一，Longchamp特別打造充滿法式活力與繽紛色彩的創意空間，結合數位創新與實體互動，將品牌於Longchamp.com推出的個人化訂製服務延伸至線下，呈現串聯數位與實體的「Phygital」沉浸式體驗，讓每個人都能透過自由搭配與創意設計，賦予經典My Pliage包款個人風格。

快閃店以Longchamp標誌性的Vert Lumière亮綠色為主視覺，結合層疊圓弧框架與繽紛色彩，搭配銀色金屬質感服務檯、包款展示牆及互動裝置，打造充滿法式活力的My Pliage創意空間。來訪者可在專人引導下，自由搭配包款、色彩、圖案與配件，透過3D模擬技術即時預覽專屬設計，並將作品印製成紀念卡片，珍藏獨一無二的創作時刻。現場另設有繽紛Candy Bar，提供多種色彩與口味的糖果選擇，亦可透過LINE官方帳號下載客製化桌布。

現場可將My Pliage經典包款化為展現個人風格的畫布，提供超過上億種客製化組合。從7款包型、20種色彩與圖案，到皮革細節及金屬配件，皆可隨心搭配，更可於皮革翻蓋燙印姓名縮寫、在內袋留下專屬密語，打造個人化獨特作品。

每件My Pliage皆於法國塞格雷（Segré）的 Longchamp 工坊依訂單精心手工製作，下單後預計約6周配送至指定地址。

Longchamp提供My Pliage 7款包型、20種色彩與圖案，讓體驗者自由發揮設計個人化包款。圖／Longchamp提供
Longchamp提供My Pliage 7款包型、20種色彩與圖案，讓體驗者自由發揮設計個人化包款。圖／Longchamp提供

Longchamp提供My Pliage 7款包型、20種色彩與圖案，讓體驗者自由發揮設計個人化包款。圖／Longchamp提供
Longchamp提供My Pliage 7款包型、20種色彩與圖案，讓體驗者自由發揮設計個人化包款。圖／Longchamp提供

Longchamp於11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店。圖／Longchamp提供
Longchamp於11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店。圖／Longchamp提供

Longchamp於11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店。圖／Longchamp提供
Longchamp於11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店。圖／Longchamp提供

台北 快閃 LaLaport

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百貨週年慶不只拚折扣！全台十大送禮熱門商場揭曉 這間開幕半年就奪冠

Coupang酷澎雙11狂購祭天天下單抽好禮　WOW會員再抽史上最高111,111元酷澎幣

卡地亞小美洲豹回來了！台北101全新耶誕打卡熱點 藏200隻萌豹

台南學校午餐推創意「萬聖節派對餐」兼顧營養讓吃飯變有趣

相關新聞

婚假14天新制上路滿月！勞動部接60件申請案 最快明年1月撥款

過往勞工婚假為8天，為落實清德總統「人口對策新戰略」，解決國家少子化挑戰，勞動部修法延長至14天，而婚假第9至14日的工資，雇主在支付給勞工後，可向勞動部申請補助，新制迄今已上路滿月。勞動部表示，勞動部已編列11.4億元支持該補助計畫，目前共受理60件申請案，最快明年1月撥款。

瘦瘦針副作用通報63件、腸胃不適最多 食藥署要求藥商加強風險監控

近年「瘦瘦針」減重風潮盛行，不少民眾透過施打藥物控制體重，也有人在社群平台分享出國掃貨心得，不少人躍躍欲試，用藥安全問題備受關注。衛福部食藥署統計，今年已接獲63件疑似使用GLP-1受體促效劑類藥品的不良反應通報，其中39件用於減重、24件用於糖尿病治療，通報症狀以腸胃道不適為主，包括腹痛、惡心、嘔吐，甚至有腸阻塞、胰臟炎等較嚴重情形。

打瘦瘦針開刀前要停藥 恐增麻醉嗆入風險？台灣領頭訂亞洲安全指引

瘦瘦針成為近年減重與糖尿病治療熱門藥物，但使用者若突然需要開刀、接受麻醉，是否應提前停藥？中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅提醒，這類藥物可能延緩胃排空，讓食物在胃內停留較久，若手術麻醉時胃內仍有食物，恐增加胃內容物逆流、嗆入呼吸道的風險。

家屬送禮醫護能收嗎？名醫揭「2判斷原則」：這種情況一定收

病患家屬為了感謝醫護人員，偶爾會送上飲料或禮物，但究竟該不該收？ICU醫師陳志金近日在臉書分享，護理師遇到家屬送禮時，通常會先詢問他的意見，而他判斷的關鍵在於「送禮時機」及「禮物種類」。其中，若病患已經過世，家屬仍專程回醫院送禮，他反而認為一定要收下，因為這可能是家屬想替逝去親人盡的一份心意。

全身癢近1年卻沒紅疹？醫靠「手機照片」揪病因 3動作易誘發

皮膚反覆搔癢，卻找不到明顯紅疹，可能是「皮膚劃痕症」作祟。皮膚科醫師黃麗珊分享，日前一名婦人因搔癢問題困擾將近一年，始終找不到原因，直到丈夫拿出手機裡的照片，醫師才發現是典型的皮膚劃痕症。她提醒，這是一種容易被忽略的物理性蕁麻疹，抓癢、皮膚受壓及穿著緊身衣物，都可能讓症狀更加明顯。

遭日本上司刁難 台灣員工直接拒絕：不想跟你內耗

在國外工作遇到主管刁難，你會選擇忍耐還是直接拒絕？一名在日本工作的女網友近日發文，透露自己遭日本上司刁難，她當場不給對方好臉色看予以拒絕，隨後表示身體不舒服要請假休息，並直言「抱歉，外國人沒有要跟你內耗的意思」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。