線上訂製實體化 Longchamp客製化快閃店限時登陸南港LaLaport

Longchamp在11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店，邀請每位來訪者發揮想像力，親手打造獨一無二的包款。

台北作為這次全球六大城市快閃巡迴據點之一，Longchamp特別打造充滿法式活力與繽紛色彩的創意空間，結合數位創新與實體互動，將品牌於Longchamp.com推出的個人化訂製服務延伸至線下，呈現串聯數位與實體的「Phygital」沉浸式體驗，讓每個人都能透過自由搭配與創意設計，賦予經典My Pliage包款個人風格。

快閃店以Longchamp標誌性的Vert Lumière亮綠色為主視覺，結合層疊圓弧框架與繽紛色彩，搭配銀色金屬質感服務檯、包款展示牆及互動裝置，打造充滿法式活力的My Pliage創意空間。來訪者可在專人引導下，自由搭配包款、色彩、圖案與配件，透過3D模擬技術即時預覽專屬設計，並將作品印製成紀念卡片，珍藏獨一無二的創作時刻。現場另設有繽紛Candy Bar，提供多種色彩與口味的糖果選擇，亦可透過LINE官方帳號下載客製化桌布。

現場可將My Pliage經典包款化為展現個人風格的畫布，提供超過上億種客製化組合。從7款包型、20種色彩與圖案，到皮革細節及金屬配件，皆可隨心搭配，更可於皮革翻蓋燙印姓名縮寫、在內袋留下專屬密語，打造個人化獨特作品。

每件My Pliage皆於法國塞格雷（Segré）的 Longchamp 工坊依訂單精心手工製作，下單後預計約6周配送至指定地址。

Longchamp提供My Pliage 7款包型、20種色彩與圖案，讓體驗者自由發揮設計個人化包款。圖／Longchamp提供

Longchamp提供My Pliage 7款包型、20種色彩與圖案，讓體驗者自由發揮設計個人化包款。圖／Longchamp提供

Longchamp於11月15日前，於LaLaport南港1F推出My Pliage客製化快閃店。圖／Longchamp提供