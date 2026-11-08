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寶可夢迷周末衝南港！亞洲錦標賽進入最終戰 快閃店貨量齊 體驗拿好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Pokémon Center POP-UP STORE」官方快閃店像素皮卡丘、30周年皮卡丘貨量超多。記者黃筱晴／攝影
「Pokémon Center POP-UP STORE」官方快閃店像素皮卡丘、30周年皮卡丘貨量超多。記者黃筱晴／攝影

「2026-27寶可夢亞洲錦標賽系列賽臺灣紀念球聯盟賽」本周末在台北南港展覽館2館盛大登場。今日賽事進入最終高潮，全台數千名訓練家經過兩天激烈的戰術比拼與對戰，各部門冠軍將於今天傍晚正式揭曉。頂尖選手們除了角逐榮譽獎盃與高額賽事積分外，寶可夢集換式卡牌（TCG）與電玩遊戲（VGC）各部門的前4名選手，更將獲得前往明年「寶可夢世界錦標賽（Pokémon World Championships）」的參賽邀請，比賽現場瀰漫著極具張力的緊張與熱血氣氛。

除了火熱進行的正式賽事外，同在一樓展館登場的「Pokémon Center POP-UP STORE」官方快閃店也成為全場另一大焦點。店內集結豐富的寶可夢中心原創周邊商品，吸引大批粉絲前來排隊搶購。現場觀察備貨相當充裕，包含極具收藏價值與話題性的「像素皮卡丘」以及「30周年皮卡丘」等熱門商品貨量都極為豐富，只要耐心排隊入場，都能順利帶走心儀的紀念商品。

活動同步於會場4樓打造了大規模的附屬活動區，開放所有一般民眾與親子家庭免費入場同樂。現場設置了「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫，吸引粉絲駐足欣賞；「新手訓練家之旅」則提供免自備道具的入門教學體驗，讓完全沒接觸過寶可夢卡牌的民眾也能無門檻體驗對戰樂趣。此外，現場還設有Nintendo Switch 2體驗區試玩《Pokémon Pokopia》以及多款熱門遊戲、《Pokémon MEZASTAR》機台體驗與拍照打卡區，讓大小朋友都能輕鬆融入寶可夢世界。

玩家可以帶著心愛的卡牌到寶可夢卡牌投影拍照區在大螢幕上一起合照，會場內的《寶可夢地平線》動畫區與「船長皮卡丘」見面會也是熱門拍照打卡點，小朋友們也可以在著色區發揮創意，畫出專屬卡牌並張貼現場。

為了讓廣大民眾玩得盡興，現場更設計了豐富的集點與互動體驗機制。民眾只要參與《Pokémon TCG Pocket》體驗區、自由集點對戰，或是體驗《寶可夢GOITA》與《PLAKORO》等桌上遊戲，即可累積點數兌換豐富獎品，現場還免費發送的限定寶可夢特典卡、動畫主題貼紙等精美贈品，讓每位到場的民眾都能收穫滿滿。

「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影
「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影

小朋友們也可以在著色區發揮創意，畫出專屬卡牌並張貼現場。記者黃筱晴／攝影
小朋友們也可以在著色區發揮創意，畫出專屬卡牌並張貼現場。記者黃筱晴／攝影

「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影
「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影

「新手訓練家之旅」則提供免自備道具的入門教學體驗，讓完全沒接觸過寶可夢卡牌的民眾也能無門檻體驗對戰樂趣。記者黃筱晴／攝影
「新手訓練家之旅」則提供免自備道具的入門教學體驗，讓完全沒接觸過寶可夢卡牌的民眾也能無門檻體驗對戰樂趣。記者黃筱晴／攝影

現場可體驗《寶可夢GOITA》與《PLAKORO》等桌上遊戲。記者黃筱晴／攝影
現場可體驗《寶可夢GOITA》與《PLAKORO》等桌上遊戲。記者黃筱晴／攝影

「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影
「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影

「Pokémon Center POP-UP STORE」官方快閃店人潮絡繹不絕。記者黃筱晴／攝影
「Pokémon Center POP-UP STORE」官方快閃店人潮絡繹不絕。記者黃筱晴／攝影

現場可體驗《寶可夢GOITA》與《PLAKORO》等桌上遊戲。記者黃筱晴／攝影
現場可體驗《寶可夢GOITA》與《PLAKORO》等桌上遊戲。記者黃筱晴／攝影

現場還設有Nintendo Switch 2體驗區試玩《Pokémon Pokopia》以及多款熱門遊戲。記者黃筱晴／攝影
現場還設有Nintendo Switch 2體驗區試玩《Pokémon Pokopia》以及多款熱門遊戲。記者黃筱晴／攝影

玩家可以帶著心愛的卡牌到寶可夢卡牌投影拍照區在大螢幕上一起合照。記者黃筱晴／攝影
玩家可以帶著心愛的卡牌到寶可夢卡牌投影拍照區在大螢幕上一起合照。記者黃筱晴／攝影

「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影
「30th CELEBRATION」寶可夢集換式卡牌遊戲美術展，精選展出珍貴卡牌與藝術插畫。記者黃筱晴／攝影

4樓活動現場設計了豐富的集點與互動體驗區。記者黃筱晴／攝影
4樓活動現場設計了豐富的集點與互動體驗區。記者黃筱晴／攝影

「2026-27寶可夢亞洲錦標賽系列賽臺灣紀念球聯盟賽」本週末在台北南港展覽館2館盛大登場。記者黃筱晴／攝影
「2026-27寶可夢亞洲錦標賽系列賽臺灣紀念球聯盟賽」本週末在台北南港展覽館2館盛大登場。記者黃筱晴／攝影

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