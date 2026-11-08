壽司推薦吃哪家？十大連鎖品牌聲量排行出爐 壽司郎、藏壽司、爭鮮誰奪冠？

鮭魚握壽司一上桌就被秒殺，炙燒香氣飄來又忍不住加點，明明已經吃飽，看到限定新品還是想再來一盤！壽司的魅力，就在於一盤份量不多，卻總能讓人找到繼續吃的理由。有人偏愛生魚片的鮮甜，有人專攻炙燒系列，也有人每次都說要吃壽司，最後卻點滿整桌炸物、茶碗蒸與甜點，各有一套自己的必吃清單。

不過，揪人吃壽司容易，決定吃哪家可就沒那麼簡單。壽司郎、藏壽司、爭鮮等連鎖品牌各有擁護者，除了比拚食材、價格與餐點選擇，期間限定新品、人氣聯名也經常成為網友討論焦點。究竟哪家最受關注？又有哪些餐點讓人吃過還想回訪？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大連鎖壽司品牌，帶你一探各家品牌的網路話題焦點，看看哪些必點商品最受饕客青睞！

No.1 壽司郎

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說到台灣人熟悉的日本迴轉壽司品牌，壽司郎絕對榜上有名！近一年獲得超過24萬筆網路聲量的壽司郎，前身是1975年開設的立食壽司店「鯛すし」，1984年正式創立壽司郎迴轉壽司品牌，並於2018年在台北開設台灣首店。隨著品牌持續拓展，也積極導入創新服務，2026年進一步推出「DIGIRO數位迴轉壽司」，透過數位化點餐與互動體驗，為消費者帶來不同的用餐樂趣；同年也開設首間「壽司郎TOGO」外帶專門店，拓展外帶服務型態，讓消費者無論想在店內享受用餐體驗，或是外帶回家品嚐，都能依照需求彈性選擇。

不僅持續創新用餐體驗，對食材品質與餐點美味的講究，也是壽司郎深受消費者喜愛的原因。品牌提供眾多餐點選擇，不論是招牌鮭魚、鮪魚，還是炙燒、軍艦、麵食與甜點，都能滿足每位饕客的喜好。在食材處理上，醋飯選用日本進口專用米與醋，鮪魚則經過細緻的退冰與熟成處理，凸顯魚肉本身的鮮美風味；每盤壽司更設有晶片，迴轉距離超過指定標準便會自動回收，兼顧餐點新鮮度與用餐品質。截至2026年，壽司郎在台灣已發展超過50間門市，持續以多元選擇與品質堅持累積品牌好感度。

除了壽司本身，副餐也是網友心中的必點清單！不少人分享必吃組合：「起手式先點壽司，然後炸薯條、炸花枝、炸可樂餅、炸雞點一輪，最後甜點結束」、「雖然是壽司郎，但拉麵+炸薯條是必點」、「薯條、茶碗蒸、鮪魚軍艦，必點三件套」，豐富品項更成為網友聚餐、用餐時的熱門選擇。

翻攝FB／台湾スシロー 台灣壽司郎

翻攝FB／台湾スシロー 台灣壽司郎

持續推陳出新的期間限定商品，也是壽司郎創造話題的一大亮點！10月28日起登場的「至福の海膽祭」，以60元就能品嚐的「海膽海苔包」吸引目光，更推出結合海膽與黑鮪魚大腹的奢華海味，以及首次販售的「鹽漬海膽奶油乳酪赤蝦」，帶來不同層次的味覺享受。甜點方面，除了與日本明治首度攜手推出竹筍、香菇造型餅乾限定聖代，還有結合日本茨城栗子泥、栗子冰淇淋與千層蛋糕的「全栗以赴焦糖千層交響曲」，讓甜點控也能大飽口福。

美食吸睛之餘，壽司郎近年更透過人氣IP聯名持續創造討論熱度，從《JoJo的奇妙冒險》、《帕比順順（PUPPET SUNSUN）》到《褲褲兔與奶泡恰姆》，融合限定餐點、收藏周邊及主題體驗，為每次用餐增添不同驚喜。近期推出的褲褲兔聯名活動，每消費滿350元即可集1點，喜歡角色的粉絲也別錯過收藏的機會。

No.2 藏壽司

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源自日本的藏壽司（くら寿司）創立於1977年，2014年正式進軍台灣，以迴轉壽司結合趣味互動，打造出辨識度十足的用餐體驗。品牌除了提供鮭魚、鮪魚、帆立貝等經典握壽司，也有炙烤壽司、軍艦、麵食與甜點。最具代表性的活動，莫過於將吃完的壽司盤投入回收系統，累積指定數量後就能啟動扭蛋遊戲，結合人氣IP活動，吸引粉絲為了收藏專程造訪。

2026年秋季，品牌引進日本愛媛縣產「蜜柑魚」，將真鯛、鰤魚等魚種製成限定壽司，特色是養殖過程使用柑橘副產物製成的飼料，讓魚肉帶有淡雅果香，入口鮮甜清爽，還能嚐到魚肉本身的細緻口感，僅限6店門市週末供應。除了季節限定海味，藏壽司也推出限定菜色，包含炙烤醃漬鰈魚、香辣脆果豬五花握壽司、伯爵紅茶霜淇淋等，各有不同魅力。

網友也表示：「藏壽司半熟蛋系列還蠻愛的，有一些期間限定的品項也還OK，最希望玉子天婦羅回歸」、「藏壽司的烏龍麵跟點心類都很好吃，壽司也不錯吃當然不是最頂尖，但是有扭蛋就是主打一個有得吃有得玩很開心」。

No.3 爭鮮品牌系列

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創立於1996年的爭鮮，從熟悉的迴轉壽司起家，逐步發展成不同用餐型態的餐飲集團。「爭鮮迴轉壽司」主打平價壽司體驗；「爭鮮PLUS」在迴轉台之外加入雙軌列車送餐，並提供烤物、炸物、麵食與甜點；点爭鮮（MAGiC TOUCH）則以現點現做、列車直送為特色，將創意壽司與多元日式料理帶上餐桌。

有網友也在Threads上分享三個品牌差異：「如果爭鮮是區間車，那點爭鮮就是自強號」、「需求不同，點爭鮮有更多元的餐點，一般的爭鮮就是主供壽司」、「每間店都有自己獨創的一些限定款，可以去官網看想吃什麼然後再挑想去的店」。

2026年9月，爭鮮餐飲集團首度攜手韓國料理節目《黑白大廚2》話題主廚鄭鎬泳，將日式料理手法融入韓式風味，推出期間限定聯名料理，例如「蟹肉奶油烏龍麵」以蒜香乳酪白醬包裹Q彈麵條，再加入蟹腿肉與蟹膏醬，濃郁奶香交織鮮甜蟹味；喜歡起司的人，還能鎖定爭鮮限定的「雙蟹熔岩起司燒」，感受熱騰騰起司與海鮮交融的濃厚滋味。三大品牌也各自推出特色菜色：爭鮮PLUS有「雙蟹熔岩甲羅燒」等創意料理，点爭鮮則推出「豪邁龍蝦蟹肉盛」、「蟹鉗味噌霜淇淋」等限定品項。

No.4 一条通

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看到小小的新幹線列車載著壽司飛奔而來，還沒開動就先感受到用餐樂趣！一条通是2017年創立的台灣壽司品牌，顧客透過平板點餐後，藉由新幹線軌道送餐系統，餐點便會搭乘列車直達座位，省去傳統迴轉壽司等待餐點經過的時間。料理則強調嚴選當季漁獲、現點現做，菜單涵蓋握壽司、丼飯、炸物等多種品項，每個人都可以依照食量、喜好自由選擇。

隨著秋天大啖海鮮的季節到來，一条通於2026年10月順勢推出「秋鮮蝦蟹盛合」，將蝦、蟹等海味變化成七款壽司與創意料理：像是「鮭蝦雙享」以赤蝦搭配焦糖鮭魚，鮮甜蝦肉與炙燒後的焦糖鮭魚形成對比；「蟹肉三拼」集結深海虹蟹蟹肉、蟹腳與紅雪蟹，讓人一口感受多層次鮮味；同場加映還有蒜香海灣貝赤蝦海苔包，以及外酥內濃、現點現炸的蟹肉奶油可樂餅，濃郁奶香包裹鮮甜蟹肉，熱熱吃最過癮。

許多網友分享：「第一次來一条通用餐，迴轉送餐的方式滿有趣的，小朋友也看得很開心」、「之前去吃過一次覺得超讚，有很多優惠」。

No.5 Hamasushi はま寿司

HAMA壽司（はま寿司）是日本大型餐飲集團善商控股集團（ZENSHO Holdings）旗下的迴轉壽司品牌，2016年進駐台灣以來，主打價格親民、餐點選擇豐富的日式壽司體驗。

店內除了鮭魚、鮪魚、鮮蝦等經典海鮮握壽司，也提供炙燒壽司、軍艦、手卷、拉麵、烏龍麵與甜點，讓一頓壽司餐能吃出多種變化。另一項特色則是提供多款風味醬油，包含特製醬油、關東風濃口醬油、九州風甘口刺身醬油、北海道日高昆布醬油等，能依照魚料與個人口味自由搭配，替同一貫壽司帶出不同層次，有網友為此表示：「每次去都很想買醬油，很道地」。

餐廳菜單也受到網友熱烈關注，除了生鮭魚、炙燒焦糖鮭魚腹之外，帶有柚子清香且融合多樣海鮮食材的「海鮮土瓶蒸」，也在Google評論區引發熱烈討論：「我覺得第一名是土瓶蒸，真的推薦大家都要嘗試一下，柚子味的高湯很治癒～」、「魚類厚度、干貝、土瓶蒸很不錯」、「餐點選項多，海鮮類壽司的新鮮度不錯，土瓶蒸好喝」。

No.6 合點壽司

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合點壽司起源於日本埼玉縣，2018年正式插旗台灣，目前據點涵蓋台北、桃園、新竹、台中及台南等縣市。品牌標榜嚴選食材與現點現握，師傅會依照魚料狀態拿捏切片厚度、握製力道，保留海鮮的甜味與細膩口感。即便採用迴轉壽司的形式，餐點仍以現做為主，部分料理更會由服務人員直接送到桌邊，從食物到用餐氛圍都能感受板前料理的細緻講究。

餐點方面，合點壽司2025年曾獻上由擁有超過35年壽司資歷的台灣總料理長川村圭設計的「總料理長私房特選套餐」，以黑鮪魚中腹揭開序幕，接著品嚐口感彈嫩的槍烏賊、甜鹹交織的鰻魚，再以飽滿鮭魚卵軍艦與鮪魚泥花卷增添層次，搭配現做唐揚雞、玉子燒，讓一餐兼具海鮮鮮味與熟食香氣。

品牌先前推出胭脂蝦、松葉蟹等冬季限定料理，也受到IG美食部落客推薦，「超愛胭脂蝦壽司！肉質鮮甜回甘超好吃」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵也很特別！押壽司的紮實口感，上層滿滿松葉蟹超滿足」。

No.7 侍悟丸迴轉壽司

想吃壽司又不想只吃生魚片？台灣官東餐飲集團旗下品牌「侍悟丸迴轉壽司」，2019年12月從嘉義出發，陸續拓展至雲林、台中與彰化等地。品牌主打新鮮食材、現點現做與職人手握，搭配溫醋飯，讓魚料的鮮甜與米飯的酸香相互襯托。菜單選擇也相當豐富，包含握壽司、炙燒壽司、刺身、軍艦、海苔捲、炸物、烤物、湯麵及甜點等逾130種餐點，在這裡都能找到合胃口的選項。

以受到網友喜愛的炙燒壽司為例，鮭魚腹經過火烤後，油脂香氣更加濃郁，入口柔嫩滑順；豬五花握壽司則以炙燒帶出迷人焦香，搭配溫醋飯，肉香與米香交織，令人一口接一口停不下來。品牌也會依季節推出限定餐點，像是黑鮪魚盛季期間，消費者便有機會品嚐油脂豐潤、肉質細緻的當令滋味。

有網友在Google評論區表示：「炙燒鮭魚入口即化，茶碗蒸料多很嫩」、「環境優美、服務親切，餐點好吃，價格中高」，也有網友分享消費六盤就可以抽扭蛋代幣，「扭蛋很可愛非常加分」。

No.8 平禄壽司

源自日本仙台的平禄壽司，自1967年以來長年深耕日本東北地區，是當地歷史悠久的迴轉壽司品牌之一。2019年進軍台灣後，選擇在台中開設首店，目前在地據點包括五權店、松竹店與永順店，讓台中饕客多了不同選擇。

餐點部分，鮭魚壽司以兩貫40元的價格吸引小資族目光，想換換口味，也能試試北海道和牛、創意料理與各式熟食，從鮮甜海味到肉香滿滿的餐點都能一次滿足。網友在Threads上分享：「真的必須點一波鮭魚，油脂剛好、油花均勻，挪威進口的鮭魚，肯定不會讓你失望的」。

店內不僅販售握壽司、軍艦與各式熟食，品牌也很懂得營造用餐樂趣，透過平板點餐後，餐點會搭乘造型送餐車直達桌邊，部分門市還設有飲料自助吧與小丑折氣球活動，讓大人專心享受美食、小朋友也能玩得開心。

No.9 壽司美登利

來自日本東京的壽司美登利，創立於1977年，以講究食材品質與職人手藝打響名號，也是許多壽司愛好者造訪東京時會列入美食清單的品牌。美登利著重現點現做的料理體驗，從魚料挑選到握壽司製作，都希望將食材的鮮味完整呈現。2020年進軍台灣時，首店落腳台北大安，之後再拓展至LaLaport台中，讓台灣饕客不用飛日本，也有機會品嚐日式職人壽司。

想感受季節限定的海味魅力，美登利也會隨著時令推出特色餐點。2026年秋季，台北大安店推出期間限定「圓滿壽司盛合」，一次集結鮪魚中腹、干貝、天使蝦、松葉蟹與海膽等豐富食材，還有生鮮秋刀魚握壽司，讓人能細細品味不同海鮮的鮮甜口感。

LaLaport台中店則將秋季美味融入吃到飽菜單，例如蟹香野菇燴烏龍麵、蒸牡蠣軍艦、季節天婦羅盛合等，都能依方案品嚐。網友在網路上分享：「這家店壽司愛好者的我非常愛，每個月都報到，這價位對比其他吃到飽所提供的魚種都非常物超所值」、「出餐速度快，食材也棒，偶爾來吃很可以，可以吃很爽」。

No.10 海壽司

創立於2005年的海壽司也是值得品嘗的台灣在地品牌，以新鮮、健康為核心，重視食材本身的風味，希望透過簡單的料理手法，呈現海鮮自然的鮮甜。相較於主打平價路線的迴轉壽司，海壽司提供不同價位與餐點選擇，讓饕客能依照個人喜好，享受多種層次的日式美味。2022年，品牌轉由莫凡彼餐飲集團接手，並持續以百貨商場等據點經營。

以餐廳販售的炙壽司為例，紫蘇炭燒鮭魚經過火烤後，魚肉油脂香氣更加誘人，搭配醬汁與紫蘇梅葉的清香，入口鹹香中還帶著清爽層次；喜歡細膩口感的人，則可以試試比目魚緣側，豐潤油脂在舌尖化開，帶出鮮甜柔嫩的滋味。想犒賞自己，也能鎖定海膽軍艦、牡丹蝦等高級海鮮，感受不同食材交織的鮮美。

網友在Google評論區分享：「味噌湯好好喝，壽司很好吃，有日本的味道」、「雖然海壽司的價格比一般平價連鎖再高一些，但從生魚片到大蝦的食材精緻度與鮮度來看，這個價位確實反映在品質上，是想簡單吃幾貫好壽司時不會踩雷的選擇」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月19日至2026年10月18日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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