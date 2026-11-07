momo購物網雙11「衛生紙、尿布」登熱搜前5名！ 指定日用品可分批到貨

雙11暖身期間，日常生活用量大的日用品依舊是消費者趁優惠檔期囤貨的指標。momo購物網站內衛生紙、尿布雙雙登上熱搜前5名，今年檔期集結逾200個品牌、上萬件生活用品，部分商品可透過「分次配」分批到貨，讓有固定用量的家庭趁檔期補貨，也能分批收貨。

同樣是整箱衛生紙，每箱包數、每包抽數都可能不同。以momo購物網雙11檔期商品為例，朵舒momoco舒適柔韌抽取衛生紙每包150抽、80包組限時優惠價749元，平均每包約9.4元，換算每百抽約6.2元，消費滿2,499元登記再送一箱桃太郎衛生紙，具超高CP值；momo購物網獨家舒潔霸王抽取衛生紙則主打天絲絨般地棉柔觸感，每包110抽、每箱60包，兩箱組限時優惠價1,499元，換算每百抽約11.4元，買4箱還可獲三層抽取衛生紙一箱或momo獨家舒潔拉拉抱枕毯。已有慣用款的家庭，可用同規格的平日單價比較，再依用量和收納空間決定買幾箱。

洗衣用品則可從平常的洗衣、晾衣習慣挑起。習慣在室內晾衣的家庭，可依需求挑選標示適用室內晾衣或具抗菌、除蟎機能的洗劑；洗衣膠囊採單顆包裝，省去用量杯倒洗衣精的步驟，拿取和收納也方便。momo購物網獨家新上市的ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊（抗菌除蟎款），240顆組限時優惠價1,299元，平均每顆約5.4元；習慣使用洗衣精的家庭，ARIEL超濃縮洗衣精補充包單包限時特價89元起，滿額另有品牌贈品。

貼身用品趁雙11補貨，買多少要看家人平常怎麼用。嬰幼兒尿布可先按每天用量估算一箱能用多久，孩子若快換尺寸，就按近期用量買；成人紙尿褲除了看吸收量與防漏設計，也要考量日常更換時是否方便穿脫；衛生棉則可依日用、夜用需求搭配不同長度，再比較組合的每片價格。

以momo購物網雙11檔期商品為例，幫寶適一級幫拉拉褲與黏貼型尿布推出6箱組，限時優惠價5,555元，符合滿額條件另有電動車贈品。包大人瞬吸防漏成人紙尿褲限時優惠價999元起，滿額最高送2,211 mo點。好自在液體衛生棉限時優惠價1,211元起，買2件再送100 mo點。

●附註：詳細活動內容以官網公告為準。

幫寶適一級幫拉拉褲M-3XL／黏貼型尿布S-XL（6箱），momo購物網限時優惠價5,555元。圖／momo購物網提供

包大人黏貼型成人紙尿褲／尿布（M 16片／L-XL 13片）6包箱購，momo購物網限時優惠價999元起。圖／momo購物網提供

好自在液體衛生棉囤貨組159-171片（24-34cm），momo購物網限時優惠價1,211元起。圖／momo購物網提供

ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊240／196顆，momo購物網限時優惠價1,299元。圖／momo購物網提供

朵舒momoco舒適柔韌抽取式衛生紙150抽×80包，momo購物網限時優惠價749元。圖／momo購物網提供

momo購物網獨家舒潔霸王抽取衛生紙110抽60包×2箱，momo購物網限時優惠價1,499元。圖／momo購物網提供