500小趴踢2026／入場飆破3萬人次！排隊美食火速完售 把握週日還有一天

《500輯》主辦的「500小趴踢2026」今（7日）迎來第二天，適逢周末假日，台北西門紅樓北廣場從中午起人潮不斷，熱門攤位更是開攤前就排起長龍，愈晚愈熱鬧。今日入場飆破3萬人次，一日限定出攤的甜點品牌「Rayya Treats」更展現驚人買氣，準備的600份商品開攤40分鐘即銷售一空。

一日限定的「Rayya Treats」，帶來的甜點在開攤40分鐘就全數完售。圖/500輯攝影團隊提供

今年首度舉辦的500小趴踢，以「小趴踢，大能量」為主題，串聯西門紅樓北廣場與西門河岸留言，集結超過30家餐飲、甜點、酒飲及生活風格品牌，並安排17組音樂表演者與3場跨界講座。

500小趴踢周末日，人潮川流不斷。圖/500輯攝影團隊提供

●煙燻肉拼盤、五星飯店料理 名店限定菜色成焦點

在眾多美食攤位中，最具美式派對氣氛的，莫過於周末兩天限定出攤的Taugamma「頭家嬤美式煙燻BBQ」。店家特別帶來在餐廳吃不到的「500小趴踢肉拼盤」，將不同的美牛部位與煙燻風味一次端上桌。業者笑說，這組拼盤原要定價800元，因有美國肉類出口協會贊助，活動價直接打對折、只要400元，吸引不少民眾揪伴分享。

台北君悅酒店也帶來不同形式的美牛風味，市集限定的「慢烤手切牛肉漢堡」一日賣出150份；另一款每日限量10份、保留帶骨牛小排豪邁外型的「恐龍骨漢堡」，不僅外型吸睛，也有不少饕客搶先預訂，成為現場熱門品項。

連續4年入選「500盤」的台北晶華酒店「晶華軒」，帶來首度出攤的「火鴨泡飯」，以老母雞、金華火腿、白菜熬製上湯，再加入烤鴨架增添風味，搭配宜蘭北鴨烤鴨肉、青江菜、番茄、筍丁及香菇等配料，最後拌入酥炸泰國香米。湯頭鮮美清爽，酥脆米粒與鴨肉交織出豐富口感，建議趁熱食用。昨天套餐售出180組。

晶華軒帶來首度出攤的「火鴨泡飯」。圖/500輯攝影團隊提供

入選「500盤」的PASTA & CO.，也以手工義大利麵結合義式料理與美式創意，推出市集限定風味。

入選「500盤」的PASTA & CO.，以手工義大利麵結合義式料理與美式創意，推出市集限定風味。圖/500輯攝影團隊提供

●老字號台味、港式燒臘到咖哩 小吃攤位各有招牌

台灣小吃也是此次市集的一大亮點。入選「500碗」、並獲2026米其林指南必比登推介的「開囍滷肉專賣店」，帶來招牌滷肉飯，滷肉選用松阪豬手切成丁，以獨門配方加入油蔥酥慢火熬煮4小時，再經12小時靜置，讓滷香充分融入肉脂；現場推出搭配蔥油雞、口水雞的套餐組合，讓熟悉的台灣小吃多了不同風味。

嘉義人氣品牌「林聰明沙鍋魚頭 × 小聰明美味食堂」則把招牌沙鍋菜帶到西門町，提供原味、麻辣兩種選擇，另將火雞肉飯變身方便拿取的飯糰，兩款平價美食也大受歡迎。

市集也有嘉義捎來的在地風味。圖/500輯攝影團隊提供

同樣具有在地歷史的萬華老店「艋舺大豐」，傳承三代，除了帶來各種招牌炸物，還特別推出平時在市場買不到的炸芋頭芝麻丸。

萬華近70年歷史老店「艋舺大豐」於500小趴踢2026現場出攤，帶來多款經典炸物。圖／500輯攝影團隊提供

異國風味則有來台30多年港籍師傅掌廚的「極之好味・燒臘茶餐廳」，帶來曾獲「500碗」推薦的肥龍叉燒，以及港式咖哩魚蛋。「朱雀咖喱」則以牛頰肉燉煮咖哩，搭配店家自製辣醬，讓民眾依喜好調整辣度。「雷蒙叔叔美式餐廳」主打新品湯種熱狗堡。

傳統米食則是周末限定攤位的另一個亮點。今（7日）限定出攤的南投埔里「阿鳳米食」，傳承第5代、有近70年歷史，現場帶來草仔粿、芋頭粿及紅龜粿等傳統粿品。

「極之好味.燒臘茶餐廳」的「肥龍叉燒」選用雲林快樂豬，現場按份量計算價格。圖／500輯攝影團隊提供

台北君悅酒店由主廚領軍出攤，帶來市場限定的美牛漢堡風味。圖/500輯攝影團隊提供

「阿鳳米食」（攤位29號）現場小食樣式包含草仔粿、芋頭粿、紅龜粿，帶來滿滿台式飲食記憶，一日（11月7日）限定。圖／500輯攝影團隊提供

明（8日）接力登場的「汶傳統米食」，將帶來傳承超過一甲子的手作米食工藝，由第5代傳人延續家族手藝，從選米、用水到粿品製作，保留傳統灶腳的細節，也為周末限定的米食陣容捎來家傳滋味。

●甜點、咖啡、冰品接力 明日限定口味把握最後機會

此次出攤的甜點與飲品，也皆是熱門之選。入選「500甜」的花蓮壽豐「春虫冰工場」，主打以台灣在地水果、手作冰品，除了自製金黃格紋脆餅杯重新回歸，明日還有限定冰品風味登場，分別是鮮乳搭配梅子酒、以及百香果口味，冰品配上招牌蜜釀洛神，酸甜冰爽。

知名的星忱甜點Brillante Pâtisserie，推出台灣香草、紅烏龍兩款限定冰淇淋，將台灣香草莢與茶香融入北海道牛奶基底；Chubby Doo甜甜圈專賣店則帶來三款聖誕限定爆漿甜甜圈。不二糕餅也帶來招牌蛋黃酥、茶鳳黃與檸月酥，還有以炸湯圓為靈感的新品米香。

飲品選擇也極豐富，NAKA Taipei將店內人氣第一名的紅心芭樂咖啡帶到現場，以水果清甜融合咖啡香氣；M ONE CAFE／橘色涮涮屋旗下的橘色生活，則以招牌杏仁豆腐延伸烏巴奶茶、水果冰茶及抹茶歐蕾。

喜歡微醺風味的民眾，可到臺虎精釀、丘香SAKE BAR品嘗各家限定酒款。從咖啡、甜點到酒飲，讓美食市集充滿派對氣氛。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

市集也飄著節慶風味，圖為Chubby Doo帶來的三款聖誕爆漿甜甜圈。圖/500輯攝影團隊提供

「春虫冰工場」每日有不同的限定風味，配上招牌蜜釀洛神，酸甜冰爽。圖/500輯攝影團隊提供

一日限定的「Rayya Treats」，帶來的甜點在開攤40分鐘就全數完售。圖/500輯攝影團隊提供

●周日講座、音樂接力 Ozone林佳辰壓軸登場

活動明（8日）進入最後一天，美食市集從中午12時至下午6時開放。室內講座下午1時至2時30分邀請圖文創作者乙乙，以「我哦齁，我驕傲」為題，從日常觀察出發，探討社會對「正常」的想像與自我認同。

音樂演出下午3時起有帕崎拉PACHILA、曾昱嘉YuJia、郭家瑋、閻奕格輪番演出，最後由Ozone成員林佳辰壓軸登場，為三天活動畫下美好句點。

「500小趴踢2026」在台北西門紅樓北廣場熱鬧登場。圖/500輯攝影團隊提供

市集也有嘉義捎來的在地風味。圖/500輯攝影團隊提供

「開囍滷肉專賣店」以招牌滷肉飯搭配蔥油雞、口水雞，推出不同套餐組合。圖/500輯攝影團隊提供

「頭家嬤」以華麗餐車出攤，帶來美牛不同部位的煙燻風味。圖/500輯攝影團隊提供

入選「500盤」的PASTA & CO.，以手工義大利麵結合義式料理與美式創意，推出市集限定風味。圖/500輯攝影團隊提供

500小趴踢2026

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康