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天香樓蟹宴登場！大閘蟹鍋、蟹粉魚米羹必吃 套餐4,880元起

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台北亞都麗緻大飯店《天香蟹宴—記憶與技藝》正式登場。圖/台北亞都提供
台北亞都麗緻大飯店《天香蟹宴—記憶與技藝》正式登場。圖/台北亞都提供

秋冬吃蟹季節到！台北亞都麗緻大飯店天香樓年度蟹宴即起登場，今年以「記憶與技藝」為主題，推出的「2026天香蟹宴」，從大閘蟹、沙公到手工蟹粉料理，重現經典杭幫菜的細膩功夫。適逢天香樓傳承杭州菜技藝的重要時刻，團隊更從一封三十多年前的師徒信件中，重新找回對經典風味的堅持，讓這席蟹宴不只是季節美食，也承載老天香樓的料理記憶。

天香樓近日重讀一封三十多年前，香港天香樓韓桐椿老師寫給亞都中餐部同仁的信，信中叮囑徒弟們：「望眾愛徒仍抱著鑽研正宗杭州菜的精神，永保水準不變。」這段話也成為今年蟹宴的精神起點。

新任天香樓主廚林秉宏自1999年進入亞都麗緻天香樓廚房，從尾砧做起，歷經廚師、副主廚及主廚等職務，2026年10月重返天香樓掌廚，累積超過27年的杭幫菜經驗，延續傳統技藝與當令食材的料理精神。

今年蟹宴以多道經典功夫菜呈現大閘蟹的不同風味。其中，「蟹粉魚米羹」將魚肉打成細小米粒狀，汆燙定型後，與手工拆取的大閘蟹膏、蟹黃及蟹肉一同燴煮，展現江南料理細膩的刀工與火候。

「蔥薑滑蛋蟹鉗」選用沙公蟹鉗，逐一鋸開取出完整鉗肉，再裹上百花蝦滑，搭配蔥薑與滑蛋拌炒，讓蟹肉鮮甜與蛋香交融；「芙蓉流金映蟹斗」則是杭州傳統名菜，將蟹膏、蟹黃炒成餡料填入蟹殼，再覆上打發蛋白霜烘烤，呈現如舒芙蕾般輕柔綿密的口感。

喜歡湯品的饕客，可品嘗「杭三鮮大閘蟹鍋」，以杭式魚圓、手工肉丸、花膠及蔬菜入湯煨煮，再加入大閘蟹，讓山珍海味交融；「西湖蓴菜蟹肉澄清湯」則以老母雞、金華火腿熬煮八小時以上，搭配蟹肉、西湖蓴菜及花膠，呈現清鮮醇厚的滋味。

主食也有亮點，「杭州八寶蟹糯米飯」將糯米、香菇、蝦米、竹筍、栗子等八種配料與沙公共炒，吸收蟹肉鮮味；「三味蟹粉拌雪絲」則以金門手工日曬麵線為底，鋪上蟹肉、蟹膏、蟹黃，再淋上炒香蟹粉，讓每一口麵線都吸附濃郁蟹香。另外還有以有機蛋皮包裹大閘蟹肉、蟹黃及蟹膏的「琉璃黃金蟹餃」，以晶瑩薄透的外型呈現精巧手藝。

今年天香樓也有別出心裁的飲品搭配，分別有酒精與無酒精兩種Cocktail Pairing。酒款「如故．島嶼酒香」運用台灣港口茶、都蘭牽手酒、椪柑及陳年紹興等元素，設計四款風味調酒；無酒精組合「如初．島嶼茶韻」則選用台東鹿野紅烏龍、南投凍頂烏龍、炭焙水仙及魚池紅玉紅茶，搭配桂花蜜、梅汁及柑橘等風味，讓不飲酒的賓客也能享受餐酒搭配的層次。

2026天香蟹宴自11月6日至2027年1月10日限期供應，單點菜色每道680元起，最高5,680元；另推出「天香珍饌蟹宴」每套4,880元，以及「江南杭韻蟹宴」每套6,880元。天香樓位於台北亞都麗緻大飯店B1，每周一公休，訂位電話：02-2597-1234。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026年台北亞都麗緻大飯店《天香蟹宴—記憶與技藝》，推出秘製花雕熟醉蟹等9道全新創作，及10道歷年暢銷料理。圖/台北亞都提供
2026年台北亞都麗緻大飯店《天香蟹宴—記憶與技藝》，推出秘製花雕熟醉蟹等9道全新創作，及10道歷年暢銷料理。圖/台北亞都提供

三味蟹粉拌雪絲，傾注蟹之精華，手工麵線上鋪滿蟹肉、蟹膏與蟹黃，再淋上炒香的蟹粉，令人回味無窮。圖/台北亞都提供
三味蟹粉拌雪絲，傾注蟹之精華，手工麵線上鋪滿蟹肉、蟹膏與蟹黃，再淋上炒香的蟹粉，令人回味無窮。圖/台北亞都提供

杭三鮮大閘蟹鍋，杭式魚圓、手工肉丸、花膠與蔬菜入湯煨煮，再放入大閘蟹，入口便能感受山珍海味。.jpg
杭三鮮大閘蟹鍋，杭式魚圓、手工肉丸、花膠與蔬菜入湯煨煮，再放入大閘蟹，入口便能感受山珍海味。.jpg

杭州八寶蟹糯米飯，八寶糯米飯與肥美沙公共炒，鹹香與蟹鮮交融，層次豐富。圖/台北亞都提供
杭州八寶蟹糯米飯，八寶糯米飯與肥美沙公共炒，鹹香與蟹鮮交融，層次豐富。圖/台北亞都提供

大閘蟹 套餐

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