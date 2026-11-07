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開店前千人排隊…SOGO周年慶首周末買氣爆發 超市優惠引爆搶購熱潮

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
SOGO周年慶首周末買氣爆發，超市16道結帳台全開。圖／SOGO提供
SOGO周年慶首周末買氣爆發，超市16道結帳台全開。圖／SOGO提供

遠東SOGO周年慶迎來首個周末，儘管7日台北一早飄著細雨，仍澆不熄民眾搶購熱情，開店前已有約千人排隊等候入館。觀察首周末消費趨勢，除了國際精品買氣持穩，民生必需品更成為帶動人潮的重要引擎，超市買一送一、箱購優惠，以及話題性十足的「500甜」人氣甜點，成為消費者鎖定的搶購焦點。

其中，遠東SOGO表示，忠孝館超市買氣尤其熱絡，首度攜手美福推出「買牛肉送伊比利豬」等優惠，成功創造話題，吸引民眾搶購。現場更不定時推出水果「限時破盤優惠」，以驚喜價格刺激即時消費，帶動賣場熱度升溫。

中午過後逛街人潮持續湧入，超市結帳櫃台全面增開至16道，平均結帳等候時間約15分鐘。為兼顧購物品質與安全，同步加強人流疏導，並視人流情況實施手扶梯間歇性管制，確保賣場動線安全順暢。

遠東SOGO董事長黃晴雯日前指出，周年慶不只是價格促銷，更要透過精準優惠、會員經營及多元商品組合，提升消費者購買意願，讓消費回歸實際需求，進一步帶動整體業績成長。

周年慶 SOGO

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