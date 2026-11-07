開店前千人排隊…SOGO周年慶首周末買氣爆發 超市優惠引爆搶購熱潮

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」今（6日）起一連3天在台北西門紅樓北廣場登場。這場以「小趴踢，大能量」為主題的城市派對，集結30多家質感飲食品牌、17組音樂演出及3場跨界講座。其中，三小市集與統一超商好鄰居文教基金會再度攜手，串聯7組「青年深根計畫」返鄉職人品牌，在現場打造一座融合在地飲食與閱讀理念的「島嶼食冊店」，成為首日市集最亮眼的焦點之一。

2026-11-07 14:02