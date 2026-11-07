500小趴踢2026/ Rayya巧克力43分鐘完售！ 星忱、夢露再現500甜經典

由《500輯》發起的青年質感美食慶典「500小趴踢2026」，今（7日）進入活動第二天，甜點攤位同樣人氣不減。雖然市集中午12點才正式開賣，但早上9點多，台灣精品甜點與巧克力品牌「Rayya Treats」攤位前就已出現排隊人潮，粉絲搶先到場等候，只為買到限量巧克力脆脆。中午正式開賣後，600份商品更在短短43分鐘內全數完售，成為今日甜點區最受矚目的搶購話題。

僅在11月7日限定出攤的「Rayya Treats」，由姊妹Angie與Sylvia共同創立，品牌前身為客製化甜點工作室Rayya Bakes，並於2024年9月拓展巧克力事業。這次不僅是品牌首度參與台灣實體市集，也特別準備四款巧克力脆脆，包括「超級開心果脆脆」、「開心榛果脆脆」、「焙茶脆脆」與「金萱百香脆脆」，以不同堅果、茶香與果香組合，呈現多層次風味。限量600份的商品開賣後迅速售罄，也反映品牌在甜點愛好者間累積的人氣。

除了巧克力話題，曾獲「500甜」推薦的「Brillante patisserie星忱甜點」，這次則從台灣茶文化汲取靈感，帶來東方美人、紅玉紅茶、炭焙烏龍與大溪地香草4款風土可麗露，將茶葉特色融入法式甜點。另一亮點是兩款市集限定冰淇淋「台灣香草」與「紅烏龍」，以北海道牛奶為基底，分別加入台灣香草莢與紅烏龍茶粉，再搭配焦糖碎粒、紅烏龍千層酥及迷你可麗露，透過茶香、奶香與酥脆配料交織出豐富口感，讓台灣風土有了更清新的甜點呈現。

同樣獲得「500甜」推薦的「夢露MONROE」，則將法式經典甜點帶進市集，除了奶酪、迷你瑪德蓮，也推出一系列招牌瑪德蓮口味。除了經典原味，這次更為「500小趴踢2026」獨家開發焦糖海鹽巧克力、黑巧克力橙皮、抹茶麻糬與芝麻麻糬等限定風味，將法式甜點的細緻工藝結合不同食材特色，從巧克力、茶香到鹹甜交錯的創意組合，讓甜點控在市集一次品嚐多元風味。

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

「500小趴踢2026」一早就出現排隊人潮。圖／500輯攝影團隊提供

一系列招牌瑪德蓮為市集增添法式風情。圖／500輯攝影團隊提供

市集限定「紅烏龍」冰淇淋。圖／500輯攝影團隊提供

「Rayya Treats」帶來「超級開心果脆脆」、「開心榛果脆脆」、「焙茶脆脆」與「金萱百香脆脆」四款巧克力脆脆。圖／500輯攝影團隊提供

「Brillante patisserie星忱甜點」是「500甜」常勝軍。圖／500輯攝影團隊提供