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500小趴踢2026/君悅彩虹恐龍骨漢堡澎湃登場！ 「頭家嬤」燻肉拼盤必吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ」將對阿嬤的思念化為料理，透過餐車傳遞。圖／500輯攝影團隊提供
「Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ」將對阿嬤的思念化為料理，透過餐車傳遞。圖／500輯攝影團隊提供

質感生活風格讀本《500輯》今年舉辦跨界市集「500小趴踢2026」，在西門紅樓北廣場與西門河岸留言熱鬧展開。派對涵蓋室內出攤與室內講座、音樂表演，其中「台北君悅酒店」、「Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ」於現場出攤。

台北君悅酒店這次將飯店級料理搬進戶外市集，以美國牛小排與帶骨牛小排打造兩款特色漢堡，分別是「慢烤手切牛肉漢堡」與「彩虹恐龍骨漢堡」。其中，「彩虹恐龍骨漢堡」保留帶骨牛小排原始豪邁的造型，經慢火烘烤後，肉香濃郁、口感豐潤，視覺與味覺都相當吸睛，每日限量10客，成為現場不容錯過的肉食亮點。

另一款「慢烤手切牛肉漢堡」則講究慢工細活，選用美國牛小排，先以芥末與夏威夷香料醃製1小時，再以低溫慢烤4小時，讓肉質充分吸收香料風味，呈現軟嫩多汁的口感，3天限量供應600份。除了兩款牛肉漢堡，搭配推出的「恐龍美祿巧克力冰」也為餐點增添趣味。台北君悅寶艾西餐廳主廚羅偉洲笑說，這款甜品的靈感其實很簡單，就是將美式經典的「漢堡配奶昔」搬進市集，讓整套美式餐飲體驗更加完整。

11月7、8日限定登場的「Taugamma頭家嬤美式煙燻BBQ」，則將對阿嬤的思念化為料理，透過餐車延續家族記憶與傳統風味。選用高山蘋果木，以低溫慢燻方式料理美國牛胸肉與手撕豬肉，耗時14至16小時細細製作，再搭配自製BBQ醬與卡羅萊納醬，呈現道地Memphis BBQ風味。從木柴煙香到醬汁層次，每一道料理都承載著對家人的情感，也讓美式煙燻文化多了一份溫暖的人情味。

此次更特別為「500小趴踢2026」推出限定「美國牛肉頂級饗宴煙燻肉拼盤」，一次集結Choice美國牛胸腹肉、Prime美國牛前胸肉與Prime美國牛板腱，透過長時間煙燻工法，凸顯不同部位的肉質特色與油脂風味。從口感到香氣各有層次，讓喜愛美式BBQ的肉食愛好者，一次品嚐美國牛肉的多元魅力。

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

「慢烤手切牛肉漢堡」280元。圖／500輯攝影團隊提供
「慢烤手切牛肉漢堡」280元。圖／500輯攝影團隊提供

「500小趴踢2026」限定「美國牛肉頂級饗宴煙燻肉拼盤」400元。圖／500輯攝影團隊提供
「500小趴踢2026」限定「美國牛肉頂級饗宴煙燻肉拼盤」400元。圖／500輯攝影團隊提供

台北君悅酒店這次將飯店級料理搬進戶外市集。圖／500輯攝影團隊提供
台北君悅酒店這次將飯店級料理搬進戶外市集。圖／500輯攝影團隊提供

「彩虹恐龍骨漢堡」每日限量供應，每份售價1,280元。圖／500輯攝影團隊提供
「彩虹恐龍骨漢堡」每日限量供應，每份售價1,280元。圖／500輯攝影團隊提供

西門紅樓 漢堡

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