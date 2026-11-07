500小趴踢2026／統一超商好鄰居文教基金會 × 三小市集集結返鄉職人

由《500輯》主辦的「500小趴踢2026」今（6日）起一連3天在台北西門紅樓北廣場登場。這場以「小趴踢，大能量」為主題的城市派對，集結30多家質感飲食品牌、17組音樂演出及3場跨界講座。其中，三小市集與統一超商好鄰居文教基金會再度攜手，串聯7組「青年深根計畫」返鄉職人品牌，在現場打造一座融合在地飲食與閱讀理念的「島嶼食冊店」，成為首日市集最亮眼的焦點之一。

「島嶼食冊店」以「食」與「冊」雙重意涵劃分展演空間。「食」代表由返鄉青年團隊帶來的在地優質物產與風味；「冊」則延續好鄰居基金會的閱讀勵學精神，陳列共同倡議出版的《地球的關鍵守護者》、生物多樣性手掌繪本以及《雲林食通信》出版品。民眾不僅能透過味蕾品嚐全台名特產，更能透過文字深度閱讀土地，體驗永續農業與生態保育的價值。

「島嶼職人展售會」活動首日由小柒咖啡、禾乃川國產豆製所、育誠藻好蛋品牌職人打頭陣登場。圖／500輯攝影團隊提供

由統一超商好鄰居文教基金會攜手未來親子共同倡議出版的自然知識繪本《地球的關鍵守護者》。圖／500輯攝影團隊提供

本次「島嶼職人展售會」邀集小柒咖啡、禾乃川國產豆製所、育誠藻好蛋、貓兒干村、木酢達人、金拌麵、洄遊吧FISH BAR等7組青年團隊參與。活動期間安排定時快閃銷售與職人見面會，讓生產者親自走到第一線與民眾交流，分享產品背後的土地故事與理念。

小柒咖啡帶來最新產品「咖啡隨行萃」，將咖啡濃縮液做成方便攜帶的單條包，加水、氣泡水、牛奶、淋在香草冰淇淋上變身不同美味引用方式。圖／500輯攝影團隊提供

小柒咖啡帶來最新產品「咖啡隨行萃」，將咖啡濃縮液做成方便攜帶的單條包，加水、氣泡水、牛奶、淋在香草冰淇淋上變身不同美味引用方式。圖／500輯攝影團隊提供

活動首晚由來自馬祖的「小柒咖啡」、三峽的「禾乃川國產豆製所」與台中的「育誠藻好蛋」打頭陣現身攤位。現場互動氣氛熱烈，「小柒咖啡」創辦人熱情向民眾介紹其獨特的永續農業循環鏈，分享如何運用黑水虻處理銷售產生的咖啡渣產生的生物肥料，協助在地小農栽種金銀花，再將金銀花回購結合至產品中。店家也推動「馬祖旅行島」互動網站，整合在地店家資訊與文化導覽，讓民眾一邊喝咖啡一邊規劃馬祖深度小旅行。

禾乃川國產豆製所帶來多款品牌熱銷特色商品。圖／500輯攝影團隊提供

育誠藻好蛋帶來台灣第一個獲得動福雙標章的好蘊鐵蛋。圖／500輯攝影團隊提供

「禾乃川國產豆製所」則透過快閃活動展示堅持選用在地非基改大豆製作的優質豆奶與豆製點心，分享推廣在地友善耕作與食農教育的初衷；來自台中的「育誠藻好蛋」則帶領民眾認識人道飼養與添加微藻飼料的健康養殖法，透過更多元的產品，向消費者傳遞「優質好蛋源自友善土地」的永續養殖精神。

「500小趴踢2026」戶外市集將持續舉辦至11月8日，設於西門紅樓北廣場，採免費入場。民眾只要拍下最喜愛的島嶼食冊書牆或與現場職人互動的精彩照片，上傳至社群平台並標註 #統一超商好鄰居文教基金會 與 #三小市集，即可獲得特製的產地風景卡（數量有限，送完為止）。邀請大家把握週末假期一同前往西門紅樓開箱島嶼食冊店，用美味與閱讀共同守護台灣土地。