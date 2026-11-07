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500小趴踢2026／阿鳳米食、台中租界炭火蝦飯 超人氣小吃現場出攤中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
汶傳統米食將限定於11/8（日）出攤500小趴踢。圖／品牌提供
汶傳統米食將限定於11/8（日）出攤500小趴踢。圖／品牌提供

由聯合報旗下《500輯》舉辦的「500小趴踢」今日持續於西門町紅樓帶來快閃派對，派對涵蓋室內出攤與室內講座、音樂表演，今日現場並有「阿鳳米食」、「台中租界炭火蝦飯」皆帶來超人氣美味小食於現場出攤。

位於南投埔里的「阿鳳米食」（攤位29號）創立於1956年，現今邁入70年、傳承五代，現場小食包含草仔粿、芋頭粿、紅龜粿，帶來滿滿台式飲食記憶，一日（11月7日）限定；「草仔粿」是店家首推與傳承之作，其糯米皮採用天然野生艾草攪拌製作，製作技法傳承自「阿嬤的阿嬤」、極具古法代表性。為了取得野生艾草，店家每年全家人需花上2至3周深入山區採集，加上充滿天然艾草的純粹香氣，皮Q餡豐、是店家長年深受顧客喜愛、不斷回購的招牌第一名。

此外「芋頭粿」則曾獲2024「500碗」與「南投100碗」肯定，製作時將芋頭絲與醃製入味的豬絞肉均勻攪拌入米漿中蒸製而成，香氣凸顯且濃郁，適合喜愛豬肉風味與濃郁口感的饕客。500小趴踢2026現場「阿鳳米食」並帶來「小竹籃限定組合」，任選6個200元的組合，建議當日食用，或冷藏保存4天、冷凍可保持2個星期，加熱時可選用電鍋蒸加熱，或平底鍋微油煎過、外皮煎至微脆，別有一番風味。

「台中租界炭火蝦飯」（攤位31、32號）則曾獲500碗推薦，先前也曾出攤500碗小吃市集，本次現場再度帶來超人氣招牌排隊小食：「蝦皇蝦多多飯」，除了強調選用洗淨去殼的無毒白蝦，現場蝦量並增幅100%，滑蛋則選用鮮乳坊牛奶添加製作成牛奶滑蛋，以及耐高溫芥花油、台灣在地一等米，一碗吃得到炭火味、飽足感、營養滑蛋與美味蝦黃與鮮蝦，每份250元。

「台中租界炭火蝦飯」將在明日、11月8日持續出攤，此外原本攤位29號則將由來自埔里的「汶傳統米食」限定一日出攤。今日2026「500小趴踢」現正於西門紅樓舉行，將持續至晚上10點，明日則為活動第三日也是最後一日，將於11月8日（日）中午12點開始，活動為免費入場、歡迎踴躍參加。

主辦單位｜500輯

場地協力｜西門紅樓

永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集

指定合作｜yoxi、去趣

合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機、丸莊醬油

「500小趴踢2026」官網：https://udn.com/500littleparty/

提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒；飲酒過量、有礙健康。

「阿鳳米食」帶來「小竹籃限定組合」，可任選口味6個200元。圖／500輯攝影團隊提供
「阿鳳米食」帶來「小竹籃限定組合」，可任選口味6個200元。圖／500輯攝影團隊提供

除草仔粿、紅龜粿、芋頭粿等經典小食，「阿鳳米食」現場另販售傳統手工麻糬。圖／500輯攝影團隊提供
除草仔粿、紅龜粿、芋頭粿等經典小食，「阿鳳米食」現場另販售傳統手工麻糬。圖／500輯攝影團隊提供

「台中租界炭火蝦飯」的「蝦皇蝦多多飯」，從選用米飯、白蝦、滑蛋皆精心嚴選，炭火味十足。圖／500輯攝影團隊提供
「台中租界炭火蝦飯」的「蝦皇蝦多多飯」，從選用米飯、白蝦、滑蛋皆精心嚴選，炭火味十足。圖／500輯攝影團隊提供

位於南投埔里的「阿鳳米食」（攤位29號）創立於1956年，是傳承五代的在地老舖。圖／500輯攝影團隊
位於南投埔里的「阿鳳米食」（攤位29號）創立於1956年，是傳承五代的在地老舖。圖／500輯攝影團隊

「台中租界炭火蝦飯」於500小趴踢2026現場出攤，帶來超人氣排隊美食「蝦皇蝦多多飯」。圖／500輯攝影團隊提供
「台中租界炭火蝦飯」於500小趴踢2026現場出攤，帶來超人氣排隊美食「蝦皇蝦多多飯」。圖／500輯攝影團隊提供

「阿鳳米食」（攤位29號）現場小食樣式包含草仔粿、芋頭粿、紅龜粿，帶來滿滿台式飲食記憶，一日（11月7日）限定。圖／500輯攝影團隊提供
「阿鳳米食」（攤位29號）現場小食樣式包含草仔粿、芋頭粿、紅龜粿，帶來滿滿台式飲食記憶，一日（11月7日）限定。圖／500輯攝影團隊提供

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