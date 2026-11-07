超夯金屬戒指表又來了！CASIO金、銀雙色CRW-002 周日開賣

日系鐘表品牌CASIO本周發表的第二系列的「戒指表」CRW-002，以1995年問世的經典數位腕表A168為原型，推出金與銀兩款配色。此款新品將表款縮小至指尖尺寸，預計於本周日在指定實體門市正式發售。

CASIO先前推出首款戒指表CRW-001時便成功引發市場高度話題，該系列以經典Vintage設計為靈感，從表殼輪廓、表盤標示到金屬表帶細節皆忠實還原原版外貌，兼具趣味性與造型感。

為克服尺寸限制，CRW-002採用金屬射出成型技術與特殊玻璃黏合技術，在維持精巧體積的同時具備日常生活防水與可更換電池設計。內部透過高密度封裝技術，將標準模組縮小至1/10，同時整合三按鈕與6位元液晶顯示，支援時間、鬧鈴、碼表與照明功能。

由於其表圍內徑為20毫米，因此CASIO將附贈兩款調整墊片、以適應不同戒圍，其中銀色款為CRW-002D-1A、售價4200元，金色款型號則為CRW-002G-9A，售價4600元。

CASIO全新的戒指表透過了金屬射出成型技術與特殊玻璃黏合技術，在維持精巧體積的同時具備日常生活機能。圖／CASIO提供

CASIO CRW-002D-1A，4,200元。圖／CASIO提供