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Julianne Moore入鏡Bottega Veneta全新形象 同場加映官方IG強勢回歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
經典的Intrecciato已然是Bottega Veneta的無聲Logo，遍佈於包款、服裝、配件。圖／Bottega Veneta提供
經典的Intrecciato已然是Bottega Veneta的無聲Logo，遍佈於包款、服裝、配件。圖／Bottega Veneta提供

義大利頂級精品Bottega Veneta近期動作頻頻，不僅由創意總監Louise Trotter主導發表全新《They Dance Too》形象廣告，以別出心裁的視覺語彙捕捉歲末年初之際的歡聚時刻，更正式宣告官方Instagram帳號重返社群平台。

《They Dance Too》是以隱身於阿爾卑斯山景中的神祕迪斯可舞廳為背景，靈感致敬了導演Claire Denis於1999年執導的經典電影《軍中禁戀》（Beau Travail）的片尾場景。只見好萊塢女星Julianne Moore身穿俐落剪裁的黑色西裝外套與寬管褲在舞池中恣意起舞，並與舞者Léo Walk及Leon Dame等多位知名模特兒以不受拘束的動態姿態交織出兼具張力、自由與喜悅的派對氛圍。

單品推薦方面，全新Verde包款於本次形象企劃中首度亮相，搭配運用金屬光澤皮革與Intrecciato編織技法的Baby Campana包、Mini Knot Lock包以及Andiamo晚宴包，透過皮革質感與奢華氣息，完美呼應歲末年節的歡聚氛圍。

同場Bottega Veneta也正式宣告重返Instagram，雖然品牌並未有正式的官方新聞稿，然而Bottega Veneta的官方Instagram已經以洗鍊的數位語彙、宛如檔案庫的形式，重新帶人飽覽關於人物、編織、香氛、皮革的多元印象，更為全球時尚迷帶來耳目一新的討論話題。

Bottega Veneta曾將Intrecciato編織工藝轉化為調香手法，交織出10種別具品牌風格的屬地氣味。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta曾將Intrecciato編織工藝轉化為調香手法，交織出10種別具品牌風格的屬地氣味。圖／Bottega Veneta提供

好萊塢女星Julianne Moore入鏡了Bottega Veneta的最新形象廣告《They Dance Too》。圖／Bottega Veneta提供
好萊塢女星Julianne Moore入鏡了Bottega Veneta的最新形象廣告《They Dance Too》。圖／Bottega Veneta提供

Campana編織皮革迷你手提包深咖啡色款，11萬9,900元。圖／Bottega Veneta提供
Campana編織皮革迷你手提包深咖啡色款，11萬9,900元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta Parachute編織皮革手提包，14萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Parachute編織皮革手提包，14萬6,900元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta官方Instagram帳號bottegaveneta近日重新歸來，並呈現豐沛多元的品牌印象。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta官方Instagram帳號bottegaveneta近日重新歸來，並呈現豐沛多元的品牌印象。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta發表了全新《They Dance Too》形象廣告，以律動的舞姿展現肢體張力。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta發表了全新《They Dance Too》形象廣告，以律動的舞姿展現肢體張力。圖／Bottega Veneta提供

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