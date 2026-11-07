2025年GPHG「金指針大獎」再復刻！Breguet推鉑金款Souscription時計

繼2025年於日內瓦鐘表大賞GPHG榮獲最高榮譽「金指針大獎」的寶璣金質版本後，寶璣（Breguet）隆重推出Souscription訂製懷表的全新鉑金版本。

作為瑞士鐘表史的傳奇品牌，寶璣創始人亞伯拉罕—路易·寶璣於18世紀末開創了Souscription訂製制度，讓客戶僅需支付部分訂金即可預訂時計。兩個多世紀以來，該項歷史性作品持續啟發寶璣製表工坊，透過融合傳承與當代工藝，使其歷久彌新。

全新鉑金版本表徑為40毫米，搭載配備矽質游絲的精密手動上鍊機芯，機芯並由298枚零件組成，其功能展現出極致純粹的時分指示，並融入偏心大明火琺瑯面盤與品牌經典的藍鋼寶璣式指針，完美重現歷史訂製懷表的簡約神髓。

在細節與美感工藝上，鉑金表殼外緣綴有精緻的錢幣紋雕飾，並於6點鐘位置刻有寶璣隱藏簽名。透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可一覽機芯的倒角打磨、日內瓦波紋與手工雕刻夾板，完美彰顯頂級高級製表的典雅氣度。

Breuget為曾獲去年GPHG「金指針大獎」（Aiguille D'or Grand Prix）的Souscription訂製懷表推出鉑金腕表版本。圖／Breguet提供