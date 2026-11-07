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大韓航空插旗台灣近一甲子 空降ITF國際旅展祭5%折扣優惠

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
大韓航空宣布，旅展期間祭出多重現場限定好康。圖／大韓航空提供
大韓航空宣布，旅展期間祭出多重現場限定好康。圖／大韓航空提供

大韓航空插旗台灣近一甲子，如今空降ITF台灣國際旅展，除了帶來全新識別的限定小禮外，旅展現場更直接將最新商務艙座椅空運來台，讓旅客直接體驗。旅客沒辦法到現場也沒關係，線上旅展同樣有超殺折扣，台灣出發來回航班未稅價只要5000元起。

韓籍航空公司「大韓航空」表示，今年是插旗台灣的第57年，為感謝台灣旅客支持，台灣作為全球巡迴「BRAND NEW KE」系列宣傳活動第4站，選在ITF國際觀光旅展打造專屬展位。除展示最新商務艙座椅外，也有精美優惠與小禮等旅客來拿。

大韓航空說，這次特地將商務艙座椅透過空運來台，旅客到展場可以拿到登機證，在機組空服員引導下，在陸地上也能體驗空中商務艙快感，包含頭等艙與商務艙的機上寢具及過夜備品等。

為回饋台灣旅客，大韓航空宣布，旅展期間祭出多重現場限定好康。民眾只要於現場完成任務，即可獲得旅展專屬限量小禮及台灣出發機票折扣優惠券。無法到場的旅客，線上旅展至11月15日，台灣出發來回機票未稅價5000元起。

大韓航空表示，優惠航線包含桃園、台中往返仁川，以及桃園往返釜山，出發時間最晚到明年6月底。輸入「KEKTO2026」折扣代碼，就能享有5%優惠。

大韓航空 折扣 旅展 航班

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