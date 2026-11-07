ITF旅展今迎戰首周末 百萬刷手不手軟 首日業績碰股災仍開紅盤

全台規模最大旅展之稱的ITF台灣國際旅展，今天迎接首個周末。昨天開幕首日湧7萬人潮、多名百萬刷手現身，提前備戰尾牙、跨年及寒假行程。旅行社觀察，今年買氣最熱仍是國人最愛的日本，但長線部分，歐洲表現亮眼、紐澳則緊追其後。

開幕首日碰上股災，但業績仍是開出紅盤。主辦單位指出，開展首日買氣熱絡，湧入7萬143人次，較去年成長11.04%。包含老爺酒店集團、凱薩飯店、晶華酒店及圓山大飯店等營收皆破千萬，多名百萬刷手現身。其中，老爺酒店集團業績突破5000萬元，更出現千萬刷手，一口氣購入共6000張聯合住宿券。

主辦單位表示，旅行社部分首日業績同樣較去年成長，受惠於2027春節7天，請2休11的休假攻略，現場攤位人潮買氣熱絡，熱門目的地排行為日本、歐洲及美加，其中以日本樂園類親子行程、北陸冬季戲雪買氣及詢問度最高。

雄獅旅遊表示，今年首日表現較去年同期成長1成5，不少旅客提前規畫農曆春節出遊行程。且首日即出現百萬刷手，報名東歐13天行程，顯現長天數的深度行程為成長亮點。

可樂旅遊則觀察，昨天午後人潮逐漸湧現，以家庭客為主，出發日期集中寒假，整體業績較去年成長約1成，其中以歐洲長線商品買氣最為強勁，奧捷及冰島極光行程表現最亮眼；報名人數則以日本居冠，北海道滑雪、東北樹冰纜車及銀山溫泉等冬季特色行程最受青睞。

可樂旅遊表示，明年MSC夏季郵輪早鳥優惠詢問度高；受新加坡迪士尼遊輪話題帶動，也進一步提升旅客對郵輪旅遊的關注。

今天迎接首個周末，宇宙人、連俞涵、百萬網紅金針菇等都將現身展場。雄獅指出，持續推出超值團體，包含首爾樂天小旅行4日9999元起、ITF搶購特選新馬藍眼淚5日1萬5999元起、快閃九州品蟹4日2萬4888元起、經典海陸空黃金海岸6日5萬3800元起；現場更推出春節長線折5000元、短線折3000元，指定親子行程最高享萬元超優折扣。

可樂旅遊推出限時優惠，主打輕鬆出遊、說走就走的「濟州旅遊祭3日」，行程不安排人蔘、肝藥購物站，每人最低8499元起；另有「北越5日」每人最低1萬8988元起，預期隨著周末人潮湧入，將持續帶動現場詢問及報名熱度。