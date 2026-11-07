百貨週年慶不只拚折扣！全台十大送禮熱門商場揭曉 這間開幕半年就奪冠

逢年過節、生日慶祝或重要的紀念日，想挑一份有心意又有質感的禮物，不少人會直接到百貨公司尋找送禮靈感。不論是美妝保養、精品包款、流行服飾，還是人氣甜點、伴手禮等特色美食，各大百貨集結多種品牌與商品，送給伴侶、親友、商務夥伴，或是犒賞自己，都能找到合適好禮。

近期正值百貨商場週年慶檔期，《網路溫度計DailyView》特別透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點除了Outlet以外、全台送禮話題最熱的十大百貨商場。究竟挑選禮物時，哪些地方最容易成為網友心中的首選？除了豐富的品牌與商品選擇，購物環境、節慶活動及話題聯名，又有哪些吸引人的亮點？一起看看誰最能抓住消費者的目光！

No.1 漢神洲際購物廣場

《網路溫度計DailyView》

地址：台中市北屯區崇德路三段865號

營業時間：11:00～22:00

2026年4月開幕的漢神洲際購物廣場，坐落於台中洲際棒球場周邊，結合購物、餐飲與休閒娛樂，成為台中北區備受矚目的購物新地標。館內規劃超過500家品牌進駐，範圍橫跨國際精品、美妝保養、流行服飾、生活家居與特色餐飲，針對不同年齡層與消費族群多元的購物選擇。開幕短短半年，便拿下「送禮熱門商場」網路聲量冠軍，展現新興購物據點的話題魅力，也反映消費者對館內品牌與送禮選品的高度關注。

延續漢神洲際豐富的品牌陣容，各式好物也提供消費者更多送禮靈感：美妝控可以參考PRADA經典潤唇膏與輕霧暈染腮紅組合，或是Jo Malone London雙款香水、潔膚霜與英倫海岸擴香貝殼袋組成的香氛禮盒；希望禮品多點節慶氛圍，也有歐舒丹匠造節慶驚喜經典倒數月曆、Maison Francis Kurkdjian 2026限量節慶蠟燭禮盒。若想挑選更具紀念意義的禮物，Swarovski Hyperbola Y形項鍊也是精緻選擇。其他還有DIOR氣墊粉餅、NARS冰雪幻境系列、Gucci Beauty彩妝組合，以及Longchamp包款等人氣品項，有送禮需求，來到這裡都能找到滿意的選項。

今年漢神洲際週年慶以「Joy Land」為主題，自10月22日至11月17日推出多項會員滿額回饋。活動期間，使用漢神Plus App集點，於指定化妝品專櫃消費滿2,000元，即可獲得200元電子商品券；此外，會員憑App及當日單筆消費滿1,500元的發票，還能兌換「PETIT FACTORY快樂遊樂園」限定會員來店禮，不妨趁著週年慶入手心儀好物吧！

No.2 台北101

地址：台北市信義區市府路45號

營業時間：週日至週四 11:00-21:30、週五、週六、假日前一天 11:00～22:00

提到台灣極具代表性的精品購物地標，台北101絕對榜上有名！座落於台北市信義區，結合國際精品購物中心、頂級餐飲與高空觀景台，不僅是國際旅客造訪台灣的重要地標，也是挑選名牌珠寶的必去之處。台北101匯聚LOUIS VUITTON、CHANEL、DIOR等國際品牌，商品涵蓋美妝香氛、珠寶腕錶、流行服飾及特色餐飲，每年舉辦的「TAIPEI 101 World Masterpiece頂級珠寶腕錶大賞」，更吸引大批收藏家與鐘錶愛好者關注，2026年集結20多個品牌、多件新品與珍稀腕錶，展現高端工藝與收藏魅力。

2026年末想挑一份精緻好禮，台北101或許能提供送禮靈感！像是今年新進駐的義大利頂級珠寶品牌Buccellati，於2樓開設全新精品店，並首度在亞洲呈獻Serenissima高級珠寶系列，以細膩金工與精緻雕刻展現百年工藝，適合送給喜愛珠寶、講究設計細節的人。

此外，2026年台北101「樂去101週年生日慶」即日起至11月15日登場，祭出全館最高13%購物回饋，持台北101聯名卡當日累積消費滿額還有機會獲得星級雙人美食饗宴；12月18日更將舉辦會員之夜「動物狂歡祭」，結合精品體驗與品牌限定入店禮遇，讓年末購物多了意想不到的驚喜。

No.3 夢時代購物中心

地址：高雄市前鎮區中華五路789號

營業時間：週一至週四 11:00～22:00、週五及假日前一天 11:00～22:30、週六及連續假日 10:30～22:30、週日及假日 10:30～22:00

高雄人假日想逛街、吃美食又安排親子行程，夢時代購物中心也是網友的選擇之一。夢時代以「Lifestyle, In style!」為品牌概念，匯聚流行服飾、美妝保養、主題餐飲、休閒運動與影城娛樂，打造多元購物與休憩空間。夢時代除了能採買日常用品、挑選節慶禮物，還有秀泰影城、摩天輪及不定期主題展覽、快閃店，讓逛街行程增添樂趣。

館內也有不少適合年末送禮的話題商品，例如AIR SPACE推出Hello Kitty萬聖聯名系列，結合人氣角色與流行穿搭，適合送給喜歡可愛風格的朋友；喜愛動漫收藏的粉絲，可以關注hololive production《秋色｜倫敦旅行日記》快閃店，將人氣成員周邊帶回家。如果想找實用禮物，Lojel Cubo系列推出季節限定新色，適合送給熱愛旅行、重視行李收納的親友；偏好美食伴手禮的人，也能留意館內甜點與特色餐飲品牌。

有網友在Google評論上分享：「特別是頂樓的摩天輪與經常舉辦的文創市集，為商場增添不少休閒氛圍，室內動線指引清晰，逛起來非常舒適」、「美食街選項也很多，地下B1也很多伴手禮跟快閃店」。

No.4 遠百信義A13

地址：台北市信義區松仁路58號

營業時間：週日至週四 11:00～21:30、週五至週六及例假日前夕 11:00～22:00

想找兼具國際精品與潮流設計的禮物，遠百信義A13也是不少網友留意的購物地標！場館強調品牌設計與個性穿搭，從精品服飾、珠寶配件到香氛美妝，都能找到具有特色的送禮選擇。不僅集結CHANEL、DIOR、Bally等國際精品，以及Simone Rocha、Polo Ralph Lauren等設計師品牌，還引進日本潮流品牌NEIGHBORHOOD、韓國品牌51PERCENT等特色櫃位，展現不同於傳統百貨的潮流選品風格。

以NEIGHBORHOOD為例，品牌以裏原宿街頭文化為靈感，加入丹寧、軍裝與美式元素，適合送給熱愛潮流穿搭的朋友；想挑選精緻飾品，則可參考丹麥珠寶品牌Georg Jensen，經典戒指、珠寶配件均呈現簡約俐落的北歐美學。

有網友趁著母親節到遠百信義A13挑選禮物，並在IG上分享逛街購物的心得：「這次到遠百信義A13，說是幫媽媽挑母親節禮物，結果自己也一直想買哈哈」，還有網友推薦必逛品牌，「Georg Jensen的飾品設計，低調簡約且不失奢華感，試戴的當下就覺得媽媽收到一定會喜歡。再來美式復古風格的一定要來True Religion，整間店一進去後就會逛到停不下來haha」。

No.5 Big City遠東巨城購物中心

翻攝FB／Big City遠東巨城購物中心

地址：新竹市東區中央路229號

營業時間：週日至週四 11:00～21:30、週五至週六、假日前一天 11:00～22:00

說到新竹人的購物行程，「Big City遠東巨城購物中心」是不少人熟悉的熱門地標！自2012年開幕以來，融合百貨、超市、餐飲與娛樂設施，主打吃喝玩樂一次滿足，成為桃竹苗地區不同年齡、族群的休閒場所。

不僅如此，館內品牌選擇也貼近日常生活，從流行服飾、美妝香氛、3C科技、甜點美食到生活雜貨應有盡有。2026年巨城持續擴大品牌陣容，除了引進韓國設計師潮牌MATIN KIM、美國環保女鞋VIVAIA，也有特色餐飲與熱門品牌進駐，吸引年輕人與時尚愛好者關注。

有網友在Google評論區分享逛街心得：「實際逛起來，最有感的是品牌組合的成熟度與完整性。從運動用品、日系生活選物，到多家人氣手搖飲、麵包甜點與主題餐廳，幾乎涵蓋不同年齡層與各種生活情境的需求」，還有人透露，男友曾特地到巨城挑選生日禮物：「男友去巨城想挑我的生日禮物，因為我常常說我黑眼圈很重受不了」。

No.6 漢神百貨

漢神提供

地址：高雄市前金區成功一路266-1號

營業時間：週日至週四 11:00～21:30、週五、週六、假日前一天 11:00～22:00

漢神百貨（漢神本館）是南台灣極具代表性的百貨商場，從名牌精品、美妝保養、鐘錶珠寶、時尚配件到美食體驗，提供不同預算與送禮需求的選擇。相較於以家庭休閒、娛樂體驗為主的購物中心，漢神百貨更適合鎖定重視品牌質感、講究生活品味的消費者，有網友指出：「在許多高雄人心目中是精品的代名詞」、「整體給人感覺滿有質感，外觀是走新古典宮廷風，很有氣勢也很好認」。

館內送禮選項非常多元：喜歡精品香氣的人，可以考慮DIOR迪奧香氛世家蒙田大道香氛100ml；如果想準備更具紀念價值的精品，3樓高登鐘錶引進的Franck Muller Vanguard Lady Slim Vintage復古女裝腕錶，市價高達81萬8,000元，則是高端送禮的吸睛選擇。喜愛科技產品的人，可以關注B2樓Devialet Gemini II真無線耳機巴黎歌劇院版，兼顧設計與日常聆聽需求。

值得一提的是，LOPIA PREMIO於2026年9月在漢神百貨開出全球首店，主打和牛、壽司、海鮮與特色熟食，店舖販售黑毛和牛手切燒肉禮盒（沙朗800g），讓消費者用日式美食傳遞心意，適合家庭聚餐、節慶團聚享用。

No.7 漢神巨蛋購物廣場

漢神提供

地址：高雄市左營區博愛二路777號

營業時間：11:00～22:30

百貨送禮想兼顧品牌質感與選擇多樣性，不妨走訪「漢神巨蛋購物廣場」！館內擁有豐富的國際精品、美妝保養、流行服飾、生活用品及餐飲品牌，加上節慶檔期、限定商品與會員優惠，不僅創造網路話題，也解決許多人不知道去哪裡準備禮物的煩惱。

漢神巨蛋集結多款適合節慶贈禮的品牌好物，例如DIOR迪奧香氛世家金緻夢想工坊香氛蠟燭，適合送給講究生活品味、喜歡營造居家氛圍的親友；Penhaligon's 2026節日12日倒數日曆則以倒數形式增添拆禮物的期待感，適合香氛愛好者。偏好香氣與保養兼具的禮物，也可參考DIPTYQUE 2026聖誕限量驚喜包，內含爵夢淡香精30ml與護手霜45ml，兼顧香氛體驗與日常護手需求。美妝方面，ESTÉE LAUDER心動水光腮紅露10ml搭配粉保濕修護潤色嫩唇膏2.8g，組合價1,530元，質感送禮也能不傷荷包。

一名網友透露自己願意專程從中部來訪原因：「因為交通方便且品牌眾多，幾乎把所有美妝與時尚品牌都涵括，就連席哈諾和NoseWay兩家強大的精品香水店也進駐」。若收禮對象是甜點控，B1樓層的Venchi默勒奇境小圓型精選開心果巧克力，也是探訪親友、節慶聚會適合選擇的伴手禮參考。

No.8 新光三越台中中港店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號

營業時間：週一至週五 11:00～22:00、週六至週日 10:30～22:00

新光三越台中中港店網羅國際精品、美妝保養、潮流服飾、3C家電及各式餐飲，結合新光影城，提供多元購物與休閒體驗，無論是年末想好好犒賞自己，還是替另一半挑選香氛、為長輩準備實用好物，或是購入時尚配件送給朋友，都能依照不同預算與喜好找到合適的禮物。

2026年9月，館內B2美食樓層改裝重新開幕，一口氣引進74家美食品牌，其中包含7家全台獨家、44家中部獨家品牌，並規劃海外伴手禮、甜點烘焙、即時熟食及生鮮超市等區域，像是日本京都米菓名店小倉山莊、百年蝦煎餅品牌桂新堂及京都和菓子品牌然花抄院，都是適合節慶拜訪親友、分享美味的禮盒選擇。

除此之外，根據收禮對象的風格，還可鎖定PORTER INTERNATIONAL包款、Swarovski飾品或專櫃美妝保養品。網友分享：「我自己最常逛的反而是B2超市跟美食區，有時候沒有特別想買什麼，單純吃完飯下去走一圈，也會莫名其妙多提幾袋東西回家」。

No.9 台茂購物中心

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號

營業時間：週一至週四、週日 11:00～22:00、週五至週六、國定假日前一日 11:00～22:30

台茂購物中心於1999年開幕，是台灣首座大型購物中心，商場集結流行服飾、美妝、運動用品、3C家電、生活雜貨及各式餐飲，提供一站式購物體驗。相較於以精品、美妝為主力的百貨商場，台茂特別將購物與親子娛樂、戶外休閒結合，2020年斥資打造約5,500坪的台茂公園，設有兒童遊戲場、攀爬設施、籃球場、直排輪場及空中足球場，讓爸媽採買、孩子放電可以一次完成。

雖然今年台茂週年慶已經落幕，不過館內豐富的品牌選擇，依然是挑禮物的好去處！想送給注重質感的親友，可考慮Jo Malone London香氛、Swarovski飾品；偏好實用型禮物，則有MUJI無印良品、THERMOS膳魔師及Le Creuset等生活用品與廚具品牌；若是準備探訪親友的伴手禮，糖村、新東陽等食品選擇也能派上用場。

不少網友在IG分享過去在台茂購買快閃店伴手禮的經驗：「花磚甜點來到台茂購物中心1F快閃登場～經典可麗露都有，這次還主打馬年限定禮盒，送禮或自己留著都很剛好」、「現場也提供蛋糕試吃，先品嚐再挑喜歡的口味，送禮或自己吃都很棒」。

No.10 Q square京站時尚廣場

地址：台北市大同區承德路一段1號

營業時間：週一至週四及例假日 11:00～21:30、週五、週六及例假日前一日 11:00～22:00

緊鄰台北車站的京站時尚廣場，也是上班族下班購物、朋友聚餐及假日約會的熱門去處。品牌主打「時尚、環保、科技」的購物概念，結合年輕潮流、餐飲娛樂和日常消費，不僅匯集服飾、美妝、生活選物與各國特色料理，更積極與插畫家、人氣IP合作，透過主題活動、快閃店與限定商品吸引關注，讓逛街不只是購物，更成為探索新鮮事物的生活體驗。

2026年10月，京站與插畫家「小心臟」、人氣甜點品牌合作的萬聖園遊會，結合節慶氛圍與甜點元素，為喜歡可愛風格、熱衷打卡的消費者增添逛街樂趣；館內也推出LUSH與ZO&FRIENDS聯名系列、OWNDAYS與POP MART合作商品，讓喜愛角色周邊的粉絲多了挑選禮物的靈感。此外，京站於10月1日至11月8日推出「Q點成金」活動，每週四至日會員持本人行動Q卡，全館單筆滿3,000元，扣Q點30點即可現抵300元，搭配銀行刷卡禮、會員滿額贈等優惠，讓購物與送禮更有彈性。

網友在Google評論區分享：「京站真的很好逛、很好買、很好吃、很好玩」、「櫃位多好逛，交通非常便利，吃的東西口味都還不錯也不會到太貴，重點是選擇性超多」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年10月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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