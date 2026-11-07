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雙11購物車納入飯店年菜 搭滿額優惠提前備戰年節

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
上一檔年菜已有平台觀察到線上需求成長。多家網路購物平台今年初公布年菜買氣或銷售成長，反映宅配年菜已成為通路競逐的節慶商機。圖/賞星鮮提供
上一檔年菜已有平台觀察到線上需求成長。多家網路購物平台今年初公布年菜買氣或銷售成長，反映宅配年菜已成為通路競逐的節慶商機。圖/賞星鮮提供

10月底就已開打的雙11網購大檔，折扣、回饋與吸引人的滿額贈品齊發，不少消費者趁機購買心儀的高單價商品，或將日常品牌用品一次買齊。2027年菜市場也提前展開布局，消費者可趁檔期預訂團圓料理、比較優惠，並將年菜納入滿額採購規劃。

飯店外帶、餐廳預購到電商宅配，各通路陸續推出年節料理，年菜市場的競爭也從農曆年前延伸至雙11。不少品牌與平台也攜手推出折扣、滿額贈及點數回饋，放大年菜預購的優惠力度。

momo賞星鮮分享往年多家飯店與名店年菜訂單經驗，10月至11月預購前期，不少客人是選購同品牌最大組合；隨檔期推進，單菜與任選商品的占比提高。

除了準備年夜飯，有些家庭也會為連假期間及收假前的聚餐預備菜色，搭配幾道現炒鮮蔬，就能更輕鬆地安排一桌料理。其中，佛跳牆、雞湯、米糕與豬腳等傳統宴席菜，經常出現在不同品牌的年菜組合中。

有些消費者會選擇多菜套組作為團圓宴的基礎，再搭配家人喜愛的單菜，或跨品牌挑選不同風味；既省去逐道規劃菜單的時間，也能依人數、口味及家中已有的菜色靈活安排。除了菜色搭配，預購時也可留意出貨時程。

以momo賞星鮮部分預購商品為例，提供四個出貨區間，消費者可依收件時間及家中冷凍空間選擇，不必提早囤貨。若想預留收貨與備餐時間，可考慮2027年1月21日至27日的倒數第二個出貨區間；但實際到貨仍依物流安排，旺季無法指定到貨日，建議及早確認賣場資訊。

此外，momo 賞星鮮飯店年菜主題專區推出指定商品登記抽法國 STAUB 鑄鐵鍋、指定冷凍商品滿5000元贈筷匙組等活動，部分商品另有登記贈點、抽獎及滿額贈優惠。

雙11湊滿額優惠，不如提前預購飯店年菜，指定出貨區間，省錢又不占冷凍空間。圖/賞星鮮提供
雙11湊滿額優惠，不如提前預購飯店年菜，指定出貨區間，省錢又不占冷凍空間。圖/賞星鮮提供

雙11 年菜 飯店

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